Keine 30 000 Schwedter mehr

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat im Juli die amtliche Bevölkerungsstatistik für 2018 veröffentlicht, danach hatte Schwedt zum Stichtag 31. Dezember 2018 nur noch 29 920 Einwohner.

So wenig Schwedter gab es zuletzt 1968. Die Stadt erlebte zu DDR-Zeiten eine Bevölkerungsexplosion von 6209 auf 54 809 Einwohner. Nach der politischen Wende folgte der große Wegzug. Der ebbte in den vergangenen 20 Jahren langsam ab. Seit 2000 hatte Schwedt immer Einwohnerzahlen zwischen 30 000 und 40 000. Inzwischen gibt es sogar wieder mehr Zuzüge als Fortzüge, also eine positive Wanderungsbewegung. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung ist allerding weiterhin negativ, jedes Jahr sterben 200 bis 300 mehr Schwedter als neugeboren werden.

Die Meldung des Statistikamtes kommt daher nicht überraschend. Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt lag Ende 2017 bereits bei 30 075, die Unterschreitung von 30 000 war im Laufe des Jahres 2018 zu erwarten. Direkte Auswirkungen hat die Einwohnerzahl auf finanzielle Zuwendungen durch das Land, die pro Kopf gezahlt werden. Den Status große kreisangehörige Stadt oder Mittelzentrum gefährdet die Unterschreitung nicht direkt, erst wenn Schwedt dauerhaft, also mehrere Jahre hintereinander, unter Größenvorgaben bliebe, kann das Land den Status ändern.

Stadt zählt 30 774 Einwohner

Die Stadt geht allerdings davon aus, dass sie nach wie vor mehr als 30 000 Einwohner hat. Nach ihrer eigenen Statistik, die auf dem Einwohnermelderegister beruht, hatte Schwedt Ende 2018 noch 30 774 Einwohner und derzeit noch mehr als 30 600. Seit 2011 gibt es eine deutliche Differenz der Einwohnerzahlen des Melderegisters und der amtlichen Statistik.

Beim Zensus 2011 korrigierte das Statistikamt die Einwohnerzahl von Schwedt um 2053 Einwohner nach unten und begründet das mit Meldefehlern. Seither liegen die Angaben des Melderegisters vom Schwedter Rathaus immer um rund 900 Einwohner höher als die amtliche Zahlen. Die offizielle Bevölkerungszahl, die für alle offiziellen Angaben benutzt wird, beruht auf einer Befragung eines Teils der Bevölkerung, auf statistischen Erhebungen und Berechnung. Viele der mittleren und großen Städte "verloren" dadurch in der amtlichen Statistik Einwohner, 300 Kommunen klagten sogar dagegen, auch Schwedt. Allerdings hat die Stadt ihre Klage wieder zurückgezogen. Sie hält sie inzwischen für aussichtslos. Sie hofft aber, dass es 2021 beim nächsten Zensus zur Korrektur kommt.

Schwedt hat 155 Einwohner im Jahr 2018 verloren, das sind 0,5 Prozent der Bevölkerung. Damit steht die Stadt im Vergleich zu Nachbarn noch gut da. Angermünde verlor 93 von 13 744 Einwohnern (-0,7%), das Amt Oder-Welse 74 seiner 5 404 Einwohner (-1,4%), davon allein Pinnow 34 von 900 (-3,8%). Nur Berkholz-Meyenburg konnte ein Plus von 4 vermelden (+0,3%) und hat jetzt 1230 Einwohner.