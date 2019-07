Alle 54 Kliniken sollen bleiben

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburg sieht keine Überkapazitäten in der medizinischen Versorgung. Eine Strukturanpassung erfolgte schon in den 90ern.

Die Vision der Wissenschaftler klingt verlockend: Hochmoderne Krankenhäuser, ausgestattet mit der neuesten Technik und den hochspezialisierten Chirurgen, die jede Krankenhaus-Soap in den Schatten stellt. Nachtflugtaugliche Hubschrauber bringen die Patienten rund um die Uhr. Herzinfarkte oder Schlaganfälle werden sofort kompetent behandelt. Alle hätten die Chance auf beste Versorgung und Pflege. Der Preis dafür? Zwei von drei Krankenhausstandorten müssten wohl aufgegeben werden, wenn man die Empfehlungen einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung umsetzen wollte. Auf Häuser der Grundversorgung und Spezialkliniken soll ganz verzichtet werden.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass Deutschland zu viele Krankenhäuser finanzieren muss. Die Frage ist ist jedoch, wo sich die Überkapazitäten befinden. Brandenburg hatte 1990 73 Krankenhäuser mit insgesamt 25 376 Betten. Aktuell sind es 54 Kliniken an insgesamt 63 Standorten mit rund 17 000 Betten. Das Gesundheitsministerium schlussfolgert daraus, dass Brandenburg seine Strukturanpassung bereits hinter sich hat.

Jetzt gelte es im ländlichen Raum die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten auszubauen und die Telemedizin. Letztere wird heute schon mit großen Berliner Kliniken praktiziert, wo Patienten von Spezialisten aus der Bundeshauptstadt per Bildschirm begutachtet werden. Ein Krankentransport kann so meist vermieden werden.

Die gesundheitspolitisch Sprecherin der SPD-Fraktion Britta Müller warnte am Montag vor allzu voreiliger Konzentration. So war 2015 zu erleben, dass in Bad Belzig die Geburtsstation geschlossen wurde, weil angeblich zu wenig Babys dort auf die Welt kamen, um auch bei Komplikationen ausreichend Erfahrungen zu haben. Inzwischen gibt es in der Region im Fläming wieder mehr Nachwuchs, der allerdings nun nach entsprechend langer Fahrt in Potsdam entbunden wird.

Raik Nowka, Abgeordneter der CDU-Fraktion, hält es für ausgesprochen abwegig, dass eine Studie zu einem westdeutschen Ballungsgebiet auf ein Flächenland wie Brandenburg übertragen werden soll. In Nordrhein-Westfalen mit mehr als 400 Krankenhäusern sieht er tatsächlich Reformbedarf. Auch in Berlin sind seit Jahren Überkapazitäten bekannt. Nowka will auch nicht mehr über die These reden, dass kleine Kliniken automatisch schlechter sein sollen als große. Er verweist auf ein ausgefeiltes System der Qualitätskontrolle. Kerstin Jentsch, Sprecherin des städtischen Krankenhauses Eisenhüttenstadt, kann sich eine Konzentration auf große Kliniken nicht vorstellen. Schon jetzt seien in ländlichen Regionen die Entfernungen zum nächsten Krankenhaus weit, 25 Kilometer und mehr. Ältere Menschen hätten jetzt schon Probleme angesichts der Verkehrsverbindungen in die Klinik zu kommen. Außerdem verkehre sich auch die Situation gerade. Immer öfter müssten Ärzte rausfahren um immobile Patienten zu Hause zu besuchen.

Auch diese Studie räumt ein, dass noch keine Vorschläge vorliegen, wie die ambulanten Strukturen im Umfeld der großen Kliniken gestaltet werden könnten. Gleichzeitig gehen die Wissenschaftler davon aus, dass rund ein Viertel der heutigen Krankenhausaufenthalte eigentlich ambulant versorgt werden könnte.