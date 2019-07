Neues Restaurant in Kurpark-Kolonnaden

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Zehn Monate nach der Eröffnung des ersten Geschäftes sind in den Kurpark-Kolonnaden in Bad Saarow weiterhin Einzelhandelsflächen zu vergeben. Der Investor, die Firma Artprojekt, sieht aber Anlass zu neuem Optimismus. "Die Vermietung lief lange schleppend", räumt Unternehmenssprecherin Daniela Hoffmann-Hofmann ein. "Aber jetzt ist neuer Schwung in die Vermarktung gekommen." Als ausschlaggebend sieht sie unter anderem die Eröffnung des Restaurants "Amiceria" Anfang des Monats, die dem Komplex neuen Zustrom von Menschen beschere und die noch zu vergebenden Flächen damit attraktiver für weitere Händler mache.

Die "Amiceria" setzt auf italienische Gerichte und einen Manufaktur-Gedanken. Die Nudeln werden im Hause hergestellt, in der offenen Küche können Gäste dem Koch und dem Pizzabäcker bei der Arbeit zuschauen. Die Innengestaltung wurde konzipiert von Pia Hölzel, der Frau des geschäftsführenden Artprojekt-Gesellschafters Thomas Hölzel.

Artprojekt betreibt "Amiceria"

Betrieben wird das Restaurant von Artprojekt selber, ebenso wie das im Mai eröffnete "Freilich am See" im Cecilienpark. In den Kolonnaden will das Unternehmen noch dieses Jahr einen Fischladen eröffnen. Angeboten werden dort Produkte aus der Fischerei Köllnitz in Groß Schauen, die mittlerweile ebenfalls zur Artprojekt-Gruppe gehört, und Delikatessen. Auch ein Steh-Imbiss ist geplant. Als weitere Geschäfte, die bald eröffnen, nennt Daniela Hoffmann-Hofmann ein Kosmetikstudio, einen Juwelier und eine Modeboutique. Knapp zehn Flächen, je nach Größe, sind noch zu vergeben.

An Haus 1 der Kolonnaden schreiten unterdessen die Bauarbeiten voran. Dort eröffnen nach Fertigstellung ein Kino und ein Hotel, dessen Konzept speziell auf Fahrradfahrer ausgerichtet ist. Die Wohnungen in den Kolonnaden sind bereits seit längerem alle verkauft. "Perspektivisch wollen wir in Bad Saarow weitere Wohn-Projekte angehen", sagt Daniela Hoffmann-Hofmann.