Roland Becker

Velten (MOZ) Ganz still und heimlich, nämlich ohne Vorankündigung, wurde zum 114. Geburtstag des Ofen- und Keramikmuseums die Sonderausstellung "Reich beschenkt. Gut gekauft" eröffnet. Gezeigt werden ebenso Schenkungen, die das Museum in jüngster Zeit erhielt, als auch Ankäufe, die 2018 gelungen sind. Die neuen Objekte sind bis zu 100 Jahre alt und reichen von Ofenteilen bis zu Werken von Künstlern, die mit Velten verbunden sind. Dabei konnte auch der Bestand an Keramik von Hedwig Bollhagen und Heidi Manthey erweitert werden. Auch Zeugnisse der Steingutfabrik Velten-Vordamm sind vertreten.

Die Ausstellung ist im Erdgeschoss der jüngst erworbenen alten Ofenfabrik Schmidt Lehmann & Co. zu sehen. Da die Räume derzeit noch nicht öffentlich zugänglich sind, werden Interessierte gebeten, sich an der Museumskasse zu melden. Die Sonderschau wird aber auch in die samstäglichen Highlight-Führungen (Start 15 Uhr) eingebaut. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 13. Oktober. Dann wandern die Exponate zu großen Teilen ins Depot.