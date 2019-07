Perspektivwechsel vom Schreibtisch in den Wald

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Hubertus Grabinski macht kein Hehl daraus: Der Förster, der sich Ende Februar in den Ruhestand verabschiedet hatte, ist froh, dass es seit Anfang Juli jemanden gibt, der sich nun um sein einstiges Revier kümmert. Kein Wunder, war doch der 65-jährige Fangschleuser seit 1980 in der Oberförsterei Erkner und Hangelsberg beschäftigt. Damit lagen seine Aufgaben – mit wechselnden Zuschnitten der Reviere – stets in den Wäldern zwischen Kranichsbergen, Altbuchhorst und der Löcknitz. In einem so langen Arbeitsleben wächst einem das ihm anvertraute Gebiet schon an Herz. Und so will es Grabinski in guten Händen wissen. Ruhestand hin oder her, seit dem Amtsantritt des Neuen im Revier Altbuchhorst ist der Senior Tag für Tag mit seinem Nachfolger unterwegs, um ihm den Start zu erleichtern.

Hohm, 46, hatte sich initiativ auf die Stelle beworben. In Zossen aufgewachsen und von klein auf mit der Natur verbunden, hat er seinen Beruf von der Pike auf gelernt, hat erst die Lehre zum Forstwirt absolviert, danach noch Forstwirtschaft studiert. 20 Jahre war der dann im Brandenburgischen Landwirtschaftsministerium beschäftigt. Nach der Hälfte seines Berufslebens, sagte er sich, wäre Zeit für einen Perspektivwechsel, Zeit noch einmal etwas Neues zu beginnen. Das liegt jetzt vor ihm.

Residenzpflicht ist tabu

Der Revierförster von Altbuchhorst ist in Rangsdorf zu Hause. Das bedeutet für den Arbeitsweg morgens eine halbe Stunde hin und abends wieder retour. Hohm nennt das erträglich. Eine Residenzpflicht für Förster gibt es in Brandenburg nicht mehr. Grabinski freut es, denn so kann er mit seiner Frau im Forsthaus in Fangschleuse wohnen bleiben. Hohms Familie – seine Frau und seine beiden Kinder, 11 und 17 Jahre alt – sind ebenso froh, bleibt ihr soziales Umfeld doch erhalten. Zwei, die vom Wechsel vom Schreibtisch in den Wald profitieren, sind Luna (2) und Lupus (11). Die beiden Beagle, Hohms treue Begleiter bei der Jagd, haben nun noch öfter jede Menge frische Luft und Auslauf.

In den ersten Wochen hat sich der Rangsdorfer mit seinem Arbeitsort bekannt gemacht. "Zuerst waren wir im Forsthaus Schmalenberg, dem südlichsten Zipfel des Reviers", sagt Grabinski. Schließlich sollte Hohm den beliebten Drehort für manch Film-Sequenz, vornehmlich Krimis, kennenlernen. Danach ging es durch den 2000 Hektar großen Wald – grob beschrieben – rund um Altbuchhorst. Der Förster a. D. hat seinen Nachfolger wichtigen Ansprechpartnern vorgestellt. Dazu gehörten Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Grünheide genau so wie Horstbetreuer Bernd Hoyer, Bernd Ziebarth von der Interessengemeinschaft Löcknitztal, Wiesenbewirtschafter und Nutzer des Zeltplatzes "Mölle Nord". "Ich möchte, dass der Wald weiter pfleglich behandelt wird, der Holzvorrat nicht über die Maßen abgebaut wird", gibt Grabinski Hohm mit auf den Weg.

Der Neue beschreibt das Revier als ordentlich und aufgeräumt. Er ist erstaunt über die Vielfalt an Baumarten – ein Steckenpferd Grabinskis, Möglichkeiten auszureizen. "Ich habe vor 25 Jahren Esskastanien gepflanzt, die heute stattliche Bäume sind", freut er sich über seinen Mut und den Erfolg.

Zu Hohms ersten Aufgaben zählt, die Verkehrssicherheit am Radweg zwischen Autobahn und Reha-Klinik wieder herzustellen. "Das wird im August sein und mit Verkehrseinschränkungen einhergehen", kündigt er an.

Zuvor aber gibt es, schließlich sind Ferien, Zeit mit der Familie, in der er ihr auch seinen Wald zeigen will. Einen Platz wird er garantiert aufsuchen – die Grabinskibank in Klein Wall. An der Fischtreppe der Löcknitz hatte der Förster a. D. am liebsten seine Mittagspause verbracht. Christian Hohm hat diese Tradition gern übernommen. "Es ist einfach schön hier", sind sich beide einig.