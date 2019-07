Hafer, Mode, Blasmusik

Monika Rassek

Tauche (MOZ) Jubiläum: Am 7. und 8. September feiert die Gemeinde das 20. Erntefest. Am Sonnabend beginnt das Programm um 9 Uhr mit dem Zusammenstellen des Festumzugs. Ab 10.30 Uhr überbrücken die Spreetaler Blasmusikanten die Wartezeit, bis sich der Zug um 12 Uhr in Bewegung setzt. Für die Zeit ab 13.30 Uhr ist ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Hardy´s Modekabarett und Ernteshow geplant. Der Eintritt ist frei. Am Abend bitten ab 20 Uhr die Band "Starfucker" und DJ Silvio zum Tanz. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen (Marions Bierstübchen, Tel. 0336755098). Am Sonntag: Gottesdienst und Frühschoppen zum Ausklang.