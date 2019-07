Das Puzzle mit den Spielplänen

Kai Beißer

Erkner (MOZ) Als Hartmut Gaertner das Amt vom mittlerweile verstorbenen Ronald Hausding übernahm, auf dessen Initiative hin es ab 1977 einen geregelten Tischtennis-Spielbetrieb im Raum Fürstenwalde/Erkner gab, waren 36 Mannschaften dabei. 2006 wuchs die Zahl so, dass eine zusätzliche vierte Liga, die 3. Kreisklasse eingeführt werden musste. Spitze waren zwischenzeitlich 50 Teams – zur neuen Saison ist die Zahl von zuletzt 45 wieder auf 47 gestiegen.

Nach Eingang der Meldungen begann für Gaertner das Puzzle, das da heißt: Zuordnung der Mannschaften zu den Ligen und das Erstellen der Spielpläne. "Ich habe jeden Tag rumtelefoniert, mit Vereinsverantwortlichen und Mannschaftskapitänen gesprochen, um alles unter einen Hut zu bekommen."

Vom Computer ins Netz

Der 63-Jährige versucht dabei möglichst viele Wünsche, aber auch örtliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. So kann in Jacobsdorf und Hartmannsdorf immer nur ein (Heim-)Spiel angesetzt werden, gibt es gelegentlich Hallenschließzeiten oder anderweitig genutzte Spielstätten. Also schiebt der Erkneraner auf seinem Computer die farbig unterlegten Mannschaften hin und her, bis alles schlüssig erscheint. Dann überträgt er das Ganze ins Netz auf die vom ihm betreute Seite www.tt-erkner.de, "und da kontrolliere ich noch mal, ob alle Daten und Uhrzeiten stimmen. Jetzt hoffe ich nur, dass es mir wieder gelungen ist, alle Seiten zufrieden zu stellen", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Staffelleiter unverändert

Gaertners Arbeit ist damit im Wesentlichen getan. Bis 31. Juli haben die Mannschaften noch Zeit, ihre Besetzungen zu bennenen. Dies tun sie bei den jeweiligen Staffelleitern, die auch für die Ergebnismeldungen zuständig sind: Karsten Mechler für die Kreis-liga, Wolfgang Rauch für die 1. sowie Adrian Panzner für 2. und3. Kreisklasse, der im Übrigen auch wieder für den Pokal verantwortlich zeichnet. Für Kreismeisterschaft und Leistungsklasse zuständig bleibt Torsten Prautsch.

Nachfolger gesucht

Mechler und Rauch haben übrigens angekündigt, dass sie ihr Amt nach der Saison abgeben. "Wir werden uns also rechtzeitig um Nachfolger kümmern müssen", betont Hartmut Gaertner, der nach auskuriertem Kreuzbandriss weiter für Chemie Erkner II in der Kreisliga aktiv ist.

Zu den Besonderheiten im Spielbetrieb Nord gehört, dass es seit ein paar Jahren einen "Aufstiegszwang" gibt. Genauer: Die beiden bestplatzierten Mannschaft der drei Kreisklassen müssen aufsteigen, es sei denn, der Tabellendritte meldet Interesse an, dann kann erst der -zweite, dann der -erste verzichten. "Es gab damals bei der Einführung heiße Diskussionen, die Entscheidung war aber unumgänglich, um eine zahlenmäßige ausgeglichene Staffelstärke zu gewährleisten", erläutert Gaertner. Für die kommende Saison bedeutet dies, dass in der Kreisliga elf, in den drei Kreisklassen je zwölf Mannschaften an die Tische treten.

Schon länger gibt es die Sonderregelung, dass in der 3. Kreisklasse in einem Spiel jede Position doppelt besetzt werden darf. Allerdings gilt dies nur für Akteure, die jünger als 18 oder älter als 60 Jahre sind. Bei der Vollversammlung in Vorbereitung der neuen Saison wurde mehrheitlich beschlossen, dies auf die drei unteren Spielklassen auszuweiten – ein Tribut an das wachsende Durchschnittsalter der Aktiven. Zudem dürfen Mannschaften, die diese Möglichkeit nutzen, ab sofort auch aufsteigen, was bisher ausgeschlossen war. Der Grün-heider SV II hatte den entsprechenden Antrag gestellt, die SG Hangelsberg II schloss sich an – beide rückten daraufhin in die2. Kreisklasse auf.

Für Ersatzspieler gilt: Sie können bis zu dreimal in der nächsthöheren Mannschaft eingesetzt werden, ab dem vierten Mal gelten sie als "festgespielt". Die Staffelleiter sind angehalten, dies streng zu kontrollieren. "Wir appellieren aber natürlich auch an die Fairness der Vereine, auf die Einhaltung der Regel zu achten."

Vier Mannschaften neu dabei

In der 3. Kreisklasse ist übrigens ein Quartett neu hinzugekommen: der SV Woltersdorf VI, Pneumant Fürstenwalde VII, die SG Hangelsberg III und Vorwärts Bad Saarow IV. Derweil sind drei Vereine in der kommenden Saison in allen vier Spielklassen der Kreisregion Nord vertreten: die Saarower, Gaertners Erkneraner und die SG Rauen.