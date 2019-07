AfD-Anfrage nach Klima-Demo in Frankfurt

Fridays for Future

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Mai gingen auch in Frankfurt erstmals Schüler für das Klima auf die Straße. Oberbürgermeister René Wilke (Linke) erklärte sich damals solidarisch mit den Jugendlichen, die vor allem von der Waldorfschule kamen. Dort war die Demonstration auch Bestandteil des Unterrichts bzw. fiel sie in unterrichtsfreie Zeit. Die AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin wollte daraufhin von der Landesregierung wissen, wie sie mit Schulen umgeht, die "das Fehlen am Unterricht durch eine Demonstrationsteilnahme befördern".

In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage, die nun vorliegt, gibt das Land der Waldorfschule nun ein Stück weit Rückendeckung. Sie stellt frei, wie die Schulen mit dem Engagement ihrer Schüler umgehen. Zwar seien die Schüler nicht von der Schulpflicht befreit. Doch es obliege den Schulen zu klären, "inwieweit die Teilnahme an den Demonstrationen als schulische Veranstaltung, z.B. im Rahmen von Projekttagen oder Exkursionen gegeben war", heißt es. Sei dies nicht der Fall stünden verschiedene Erziehungsmaßnahmen zur Verfügung, "die nach pädagogischem Ermessen zur Anwendung kommen". Beispielsweise bekamen Schüler vom Gauß-Gymnasium, die an den Demos teilgenommen hatten, Fehlzeiten auf dem Zeugnis vermerkt. Grundsätzlich begrüße das Land jedoch das Engagement der Schüler. "Dazu gehört auch das Verständnis für das konkrete Anliegen, eine nachhaltige Umweltpolitik zu fordern".