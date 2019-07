Elke Lang

Niewisch Dass in Niewisch am Sonnabend mal "ein schöner Landregen in bester Nachmittagszeit" runterging, tat dem Dorffest keinen Abbruch, wie Petra Gutsche erleichtert erzählte. Zusammen mit einem Team von sechs Frauen sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr hält sie seit drei Jahren die Organisation in der Hand. "Es hat uns nicht weiter gestört." Zwar musste die Hüpfburg abgestellt werden, und das große Kettenkarussell aus Cottbus, das seit 24 Jahren die Hauptattraktion beim Niewischer Dorffest ist, stand still. Aber die Zeit wurde für das Kulturprogramm genutzt, das von den Frauen der Gemeinde mit einer Line-Dance-Vorführung bestritten wurde. Außerdem standen 30 Kuchen bereit, "fast jeder Haushalt hat einen gebacken", ist Petra Gutsche dankbar. Die Senioren bekommen dabei immer Kaffee und Kuchen umsonst, "zum gemütlichen Beisammensein". Von dem Erlös des für Spenden abgegebenen Kuchens werden Kinderspiele und Geschirr für künftige Feste gekauft, so Petra Gutsche. Zu den Geselligkeiten gehörte ein Rommè-Turnier mit guter Beteiligung. Am Abend wurde das Tanzbein ordentlich in Bewegung gebracht.