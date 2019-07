Toilettenhäuschen repariert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einige Wochen nachdem Unbekannte die Tür aus dem Toilettenhäuschen auf dem Bauernmarkt offensichtlich gesprengt haben, ist diese am Montag nun ersetzt worden. Die Reparatur zog sich in die Länge, weil es in Deutschland nur eine Firma gibt, die Ersatz liefern kann, kam es zu Lieferschwierigkeiten, hieß es aus dem Rathaus. Das Toilettenhäuschen wird vor allem von den Markttreibenden genutzt. Die konnten in der Zwischenzeit auf die daneben liegende Behindertentoilette ausweichen, die von dem sinnlosen Vandalismus nicht betroffen war.