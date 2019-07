Werneuchener Bankfiliale nach Einbruch noch nicht voll arbeitsfähig

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) "Wir sind bemüht, binnen Kürze wieder funktionierende Geldautomaten anzubieten", erklärt Knut Hinze, Pressesprecher der Sparkasse Barnim, nach dem Einbruch in die Werneuchener Bankfiliale vor einer Woche. In den frühen Morgenstunden des Montag, 8. Juli, waren Unbekannte in die Filiale eingedrungen. Zu Ermittlungen und Schadenshöhe gibt die Polizei keine Informationen, vielmehr bittet sie die Bevölkerung um Mithilfe.

Während die Polizei ermittelt, arbeitet die Sparkasse Barnim daran, die Filiale in der Freienwalder Straße wieder in einen voll funktionstüchtigen Zustand zu versetzen. Warum auch nach einer Woche immer weder Bargeld abgehoben noch eingezahlt werden kann, verstehen Kunden nicht. Gerade Ältere oder weniger mobile Leute stehen schimpfend vor der Bank, wie Günther Jesse aus Hirschfelde beobachtete. "Als Kunde und Geschäftsmann fühlt man sich nicht gut bedient und schlecht informiert", ärgert sich Jesse, von Beruf Imker. Mit seiner Frau betreibt er auch einen Laden für Imkereibedarf. Um die Erträge aus dem Geschäft einzuzahlen, sei er schließlich nach Eberswalde gefahren. Dass die Kunden Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen müssen, versteht Jesse: "Die Bank hätte aber ihre Kunden durch Presse oder Internet über die Lage informieren müssen", findet er.

Tatsächlich hält sich die Bank bedeckt. Warum die vor einer Woche aufgestellten neuen Geldautomaten immer noch nicht im Einsatz sind, kann Pressesprecher Knut Hinze nicht sagen: "Wir wissen nicht, wann die Geräte wieder funktionieren."