Bunter He(a)ring der Viadrina

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) Im Garten des Kleist-Museums drängten sich die Zuschauer bis an den Zaun, um dem Kulturprogramm der Viadrina-Studierenden "He(a)ring 2019" zu lauschen. Unter dem Motto "Heute säen, morgen ernten" widmete sich die Veranstaltung am Wochenende dem 200. Geburtstag Fontanes. Das Kulturfest hat zahlreiche Stammbesucher. Ingo Stoll zum Beispiel reiste extra aus Potsdam an: "Die Bühne am Kleistmuseum bietet immer etwas Spezielles und hebt sich mit ihrem Programm ab." Neben einem bunten Mix aus Pop, Jazz und Swing heizten die australischen Straßenmusiker "Buck It" mit einer rhythmischen Drumperformance der etwas anderen Art ein. Verschiedene Plastikschalen, Mülleimer und alte Keramikkochtöpfe gaben dem Schlagzeugkonzert einen unverwechselbaren Klang. Die originelle Vorstellung von Bridge Markland mit "Faust in the Box" bot eine komödiantische Variante von Goethes Werk. "Wir hatten ein breites Publikum von Jung bis Alt und haben tolles Feedback bekommen. Es hätte nicht besser laufen können", freut sich Studentin Laura Damczyk, die das Programm mitorganisierte.