Galaktisches Hansestadtfest

Höhepunkt des Stadtfestes "Swawolny Kogucik" in Słubice: Die Band "Bajm" gilt als eine Legende der polnischen Musikszene. Beata Kozidrak, die begnadete Frontsängerin sang für ihr Publikum ihre bekanntesten Hits. Ob Jung oder Alt: Alle Generationen kannten den Text zu den polnischen Klassikern. Auch andere bekannte Bands wie "Enej" und "Sound’n’Grace" traten am Wochenende auf. © Foto: René Matschkowiak

Viktoria Waldvogel

Slubice Zum Hansestadtfest füllten sich am vergangenen Wochenende ebenso auf der polnischen Seite in Słubice die Straßen. Der "Swawolny Kogucik", der "ausgelassene Hahn" zog dabei auch viele Frankfurter und andere deutsche Gäste auf die weiß-rote Seite der Oderbrücke. Mit national berühmten Acts wie "Beata i Bajm" auf der Hauptbühne und einem bunten Programm auf der neuen "Kosmos"-Bühne feierte die Grenzstadt trotz regnerischem Wetter ein ausgelassenes Fest. Laut Hauptorganisator Tomasz Stefanski vom Smok sollen täglich zwischen fünf- bis siebentausend Besucher in Słubice unterwegs gewesen sein.

Apollo 11 hebt ab zum Mond

Das diesjährige Motto des polnischen Pendants zum Bunten Hering war dem ersten menschlichen Betreten des Mondes vor 50 Jahren gewidmet. Dies spiegelte sich auch deutlich in der Dekoration und Namensfindung der neuen Bühne am "Kosmos der Freundschaft" wieder. Selbstgebastelte Roboter aus Karton und Alufolie neben dem DJ-Pult und ein im Takt leuchtender Sternenhimmel aus Tüll mit silber-glitzernden Fühlern beamten die Besucher direkt zur Raumfahrtmission Richtung Mond. Mittags bot die Bühne im Park ein familienfreundliches Programm mit unterhaltsamen Aufführungen und Konzerten von lokalen Künstlern und umliegenden Tanzschulen. Zudem gab es zahlreiche Mitmachangebote für Kinder wie Riesen-Seifenblasen zum Selbermachen und Gruppenspiele. Zum Toben waren Hüpfburgen aufgebaut und zur Abkühlung servierten bunte Foodtrucks Eis in allen Variationen. Abends verwandelte sich das Kinderparadies in eine kosmonautische Technohöhle: Dort konnte zu galaktischen Beats im Mondschein getanzt oder im Liegestuhl entspannt werden.

Das Programm der Hauptbühne begeisterte mit einer abwechslungsreichen Mischung an Musikgenres und bekannten polnischen Künstlern. Der gefühlvolle Rocker Łukasz Łyczkowski, bekannt aus der Castingshow "Voice of Poland", ließ mit seinen emotionalen Texten einige Teenie-Herzen höher schlagen. Gerammelt voll war es bei der ukrainisch-polnischen Band "Enej", welche eine besondere Errungenschaft der Stadt war, da man sich schon lange um sie bemüht hatte.

Stars und Sternchen

Das Highlight des Wochenendes war "Bajm" – bei keiner anderen Band konnte das Publikum fast jede Songzeile auswendig. Als ganz besondere Gäste galten die internationalen Künstler, die aus befreundeten Doppelstädten angereist kamen: Die "Banda de Gaitas", eine Dudelsackband aus Chaves-Verín, und die Reggaeband "The Meänland" aus Tornio-Haparanda. "Mein persönliches Highlight waren die Gaitas, als sie über die Stadtbrücke marschierten. Neben den großen Acts war das mal etwas anderes", erzählte Dawid Zdziabek-Bollmann, ein ehemaliger Frankfurter. Disco-Polo durfte auf dem polnischen Fest natürlich keineswegs fehlen. Słubicer und Frankfurter tanzten abends gemeinsam zur polnischen Gute-Laune Musik. Auch Michał Wizowski genoss das Festprogramm auf beiden Seiten der Oder: "Überall ist gute Stimmung. Ich feiere jeweils eine Stunde in beiden Städten im Wechsel", scherzte der 25-jährige aus Słubice.

Neben guter Unterhaltung gab es auf der Essensmeile vor allem herzhafte Speisen: Bratwurst, Bigos, Piroggen, Gofry-Waffeln bis hin zu amerikanischen Burgern – deftige Mahlzeiten dienten als Energielieferant zum Tanzen. "Das Fest bietet kulturelle Abwechslung – vor allem beim Essen", findet Viadrina-Student David Łukaszewicz. Tomasz Stefanski vom Smok zieht positive Bilanz: "Alles ist gut gelaufen – keine technischen Probleme oder Überraschungen." Jetzt beginnen die Planungen für nächstes Jahr.