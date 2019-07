Ein Mekka für Freunde alter Gefährte

Bärbel Kraemer

Cammer Einmal im Jahr, jeweils am zweiten Sonntag im Juli, wird Cammer zum Mekka der Oldtimer Freunde. So auch in diesem Jahr. Zur schönsten Mittagsstunde rollten Motorräder, Mopeds, Automobile, Traktoren, Lastkraftwagen, ausgemusterte Feuerwehrautos und andere motorisierte Fahrzeuge in das Zweimühlendorf - auf zwei, drei und vier Rädern!

Im Gutspark wurden die alten Schönheiten präsentiert. Chrom glänzend und Rost haftend. Sogar Fahrzeuge, denen der Zahn der Zeit sprichwörtlich die Karosse veredelt hat, ließen Liebhaberherzen dort höher schlagen.

Marcus Lichtler aus Gömnigk präsentiert einen Dumper - im Volksmund auch "Dreikantfeile" genannt. Wer ihn bewundern wollte, muss, nicht einmal nach unten sehen um ins überschaubare Cockpit blicken zu können. Der Dumper stand auf einem Anhänger. Notgedrungen. "Als wir ihn gestern Abend aufgeladen hatten, ging die Rampe kaputt", erklärt Lichtler. Nachfolgend konnte die "Dreikantfeile" auf dem Festplatz in Cammer nicht abgeladen werden und nicht aus eigener Kraft in den Gutspark einfahren. Deshalb auf den Besuch zu verzichten, kam jedoch nicht in Frage. Geht es bei Treffen dieser Art doch nur um eines: Ums Sehen und Gesehen werden. Und so stand der Dumper auf dem Anhänger und Lichtler nutzte die Gelegenheit, um für das Trebitzer Dumperrennen im September zu werben. Dabei musste er natürlich immer wieder erklären, warum die "Dreikantfeile" höher thronte als alle anderen auf dem Festplatz abgestellten Fahrzeuge.

Nicht weit entfernt standen Traktoren aneinandergereiht. Daniel Trautvetter aus Damelang war mit einem ZT300 gekommen und nutzte wie Lichtler die Gelegenheit, um für das nächste Dorfevent zu werben. "Am 17. August findet bei uns das erste Damelanger Treckertreffen statt", so Trautvetter.

In den Reihen der Automobile war dann auch fast alles zu entdecken, was die Automobilindustrie in vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat. Der Trabant stand neben dem BMW - auf Augenhöhe. Unterschieden, was aus Ost- oder Westproduktion hervorgegangen ist, wird unter Oldtimerfreunden nicht. Es zählt nur eines: Das Alter!

Gernot Schimmer kam mit einer AWO nach Cammer. "Ich bin fast immer hier", so der Wusterwitzer. Die an der Maschine vorüber ziehenden Menschenmassen beobachtet er auf einem Campingstuhl sitzend. Nach den Eckdaten seines Motorrades befragt, kommt es wie aus der Pistole geschossen.: AWO Simson, Baujahr 1958, 250 Kubikzentimeter". Manch ein Besucher geht vor betagten Fahrzeugen sogar auf die Knie - um im Nachhinein zu erklären, dass der Kniefall allein der Wissbegierde geschuldet war. Schließlich gibt es soviel zu sehen, zu erfragen, auszutauschen. Und dann sind da ja auch noch die Geschichten, die hinter den betagten Fahrzeugen stehen. Gernot Schimmer beispielsweise hat seine AWO 1985 gegen eine neuwertige Schwalbe ausgetauscht. Ein Geschäft, das der Elektromonteur im Ruhestand bis auf den heutigen Tag nicht bereut hat.

Für nichts in der Welt würde Ingo Schwarz wiederum seinen SR2 eintauschen. Dessen ideeller Wert lässt sich nicht gegen den materiellen aufrechnen. Das Ostmoped aus der Simson Schmiede in Suhl fuhr schon sein Opa und Ingo Schwarz hat auf dem SR2 in frühester Jugend das Fahren gelernt. Die Aufarbeitung nahm über ein Jahr in Anspruch. Am Sonntag gehörte er zu denen, die für die originalste Restaurierung ausgezeichnet werden. Ingo Schwarz deutet in diesem Zusammenhang auf eine feine orangefarbene Linie, die sich über das Moped zieht. "Das ist handliniert", so der gebürtige Cammeraner, der mittlerweile in Fredersdorf lebt. Schwarz’ Großeltern nutzten den SR2 noch als Lastenträger und transportierten Milchkannen. Vom Dorf auf die Wiese zu den Kühen und zurück. Eine Kanne rechts, eine links am Gepäckträger hängend. Diese Zeit ist längst vorbei. Der SR2 - SR steht für Simson-Rheinmetall - hat mittlerweile 78.000 Kilometer auf dem Tacho und genießt unter Schwarz’ Fittichen die Fahrzeugrente, die von Ausflügen wie dem nach Cammer gekrönt wird.

Und Dieter Kriese? Der steuerte zur Mittagszeit mit einem Motorroller SR59 Berlin gen Cammer, inklusive des dazugehörigen Campinganhängers. Angekommen, wird der Roller Baujahr 1961 bewundert und bestaunt. Vor zehn Jahren hatte Krieses Sohn Stephan ihn in mühevoller Kleinarbeit restauriert. So manchen Kilometer hat Dieter Kriese seitdem mit Ehefrau Birgit auf dem Sozios zurückgelegt. Immer mit dabei, die Erinnerung an alte Zeiten, als die beiden noch für das Nachfolgemodell des Rollers, den Troll, sparen mussten.

Als am späten Nachmittag der Motorenlärm aus dem Gutspark von Cammer wieder schwindet, kann der gastgebende Dorf- und Heimatverein als Organisator des Oldtimertreffens ein positives Fazit ziehen.