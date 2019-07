Rathenower Rathaus evakuiert

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wegen einer Bombendrohung am Dienstagmorgen wurde das Rathenower Rathaus in der Berliner Straße evakuiert. Die Straße ist derzeit voll gesperrt zwischen dem Kreisel (Puschkin-/Goethestraße) und bis kurz vor der Friedrich-Engels-Straße.

Die Drohung sei um 6.54 Uhr der Polizei gemeldet worden, so eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel. Zwei Spürhunde seien angefordert worden, von denen einer bereits im Einsatz ist. Auf www.rathenow.de wird über die notwendig gewordenen Maßnahmen informiert. "Wann das Rathaus wieder geöffnet wird, hängt von den weiteren Erkenntnissen ab. Die Stadt Rathenow und die Polizei informieren die Bevölkerung über die aktuelle Entwicklung", heißt es dort.