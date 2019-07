MOZ

Goyatz Am Montag treffen sich in Abstimmung mit dem Amtsdirektor die Gemeindevertreter um 19 Uhr im Gemeinderaum Goyatz (An der alten Schule), Goyatzer Dorfstraße 3. Auf der Tagesordnung stehen neben der Einwohnerfragestunde und allgemeinen Anfragen und Informationen auch eine Beschlussempfehlung. Diese bezieht sich auf den Kauf eines Schiffes. Hintergrund ist die mögliche Einrichtung einer multifunktionalen Begegnungsstätte.