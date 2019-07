Landespokal: OFC Eintracht spielt in Zehdenick

Stefan Zwahr

Zehdenick (MOZ) Optik Rathenow, SV Babelsberg 03, Energie Cottbus: In den zurückliegenden Spielzeiten stellten sich in der ersten Landespokal-Runde Topteams in der Bieselheide vor. "Diesmal würden wir gerne mal durchatmen. Vielleicht schaffen wir es auch mal in die zweite Runde", sagte Roland Kerst, Teammanager des BSC Fortuna, vor der Auslosung am Dienstag. Diese bescherte dem Landesliga-Aufsteiger den FSV Glückauf Brieske/Senftenberg als Gegner. Dieser war in der vergangenen Saison Dritter in der Landesliga Süd. "Es ist kein leichtes Los, aber machbar", sagt Trainer Sascha Flemming. Kerst spricht von einer interessanten Aufgabe. "Wir sind froh, dass wir keinen Regionalligisten haben", gibt der Coach zu. Doch fast wäre es auch diesmal so gekommen: Glienicke wurde erst in der letzten Partie gezogen – nachdem im vorletzten Spiel das Los von Babelsberg 03 aus der Trommel genommen worden war.

Acht Oberhavel-Teams werden am zweiten August-Wochenende mit dabei sein. Erstmals darf der 1. SV Oberkrämer ran, der sich als Kreispokalsieger für den Wettbewerb qualifizierte. Gegner wird Brandenburgligist Preussen Eberswalde sein. Mit dem Los könne man leben, sagt Vereinschef Dirk Ostendorf. "In so einem Wettbewerb kann man vielleicht auch mal einen Großen ärgern, aber ich will nicht übermütig werden." Die Preussen würden zu den etablierten Teams in der höchsten Spielklasse des Landes gehören. "Der Gegner ist namhaft und schwierig. Ich hoffe auf einen guten Besuch. Unsere Zuschauer werden zufrieden sein."

Das gilt auch für die Fans des Landesligisten SV Zehdenick. Diese können sich auf das Kreisderby gegen den klassenhöheren Oranienburger FC Eintracht freuen. "Ein schönes Los für beide Parteien", meint Trainer Daniel Runge. "Der Brandenburgligist ist definitiv der Favorit, aber mit den Zuschauern im Rücken wird es eine spannende Partie." Auf diese freut sich Manager Ronny Erdmann "richtig doll". Sein Wunsch sei zwar Cottbus gewesen, "aber ein Derby ist für mich gleichgestellt". Er wolle versuchen, die Partie auf Sonntag zu verlegen, "damit alle was davon haben".