In Oberhavel fehlt bezahlbarer Wohnraum

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Im Landkreis Oberhavel sind vergangenen Jahr insgesamt 828 Wohnungen gebaut worden – darunter 546 in Ein- und Zweifamilienhäuser. Die restlichen Wohnungen entstanden in Mehrfamilienhäusern aus privater und öffentlicher Hand, unter anderen von Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften. Der Bauboom flachte 2018 gering um drei Prozent gegenüber 2017 ab. Insgesamt investierten Bauherren in Oberhavel 133 Millionen Euro, wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt jetzt mitteilte. Die IG BAU Mark Brandenburg beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Beim Neubau sieht der Bezirksvorsitzende Rudi Wiggert auch für Oberhavel noch "deutlich Luft nach oben". Entscheidend sei, was gebaut werde: "Die Wohnungen müssen zum Portemonnaie und zur Lohntüte der Menschen passen. Es kommt darauf an, vor allem bezahlbare Wohnungen und Sozialwohnungen zu bauen."

In Oberhavel ist aktuell viel Bewegung auf dem Bausektor. In Hennigsdorf wird die Wohnungsgenossenschaft Ende des Jahres gut 100 Mietwohnungen fertiggestellt haben. Auch die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft zieht bis 2023 mit 114 Wohnungen nach, darunter sind ein Großteil Sozialwohnungen. In Velten sollen in den nächsten Jahren bis zu tausend Wohnungen an der Nauener Straße entstehen, darunter auch bezahlbare Wohnungen für Geringverdiener.

Auch in Oranienburg gibt es ein Großprojekt der Woba. In der Weißen Stadt ist am 31. Juli Grundsteinlegung für 80 Wohnungen in sechs Häusern. Zwei Drittel davon werden gefördert. Die Kaltmieten betragen in diesem Segment zur Hälfte 5,50 Euro und sieben Euro pro Quadratmeter. Der IG BAU-Bezirksvorsitzende bezweifelt allerdings, dass die Anstrengungen ausreichen. Um den Bau von günstigen Mietwohnungen voranzutreiben, fordert Wiggert steuerliche Erleichterungen. Darüber hinaus brauche der soziale Wohnungsbau eine Förderung von mindestens sechs Milliarden Euro pro Jahr.