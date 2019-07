Zwei Omas segeln nach Potsdam

Simone Weber

Rathenow Hildegard Rugenstein und Almut Heilmann sind auf der Havel unterwegs. Im Alten Hafen in Rathenow wollten sie am Sonntag ihre Tour starten, die sie bis in die Landeshauptstadt Potsdam führen soll. Es kam etwas anders.

Die gestandenen Frauen aus Potsdam gehören der Bewegung "Omas gegen Rechts" an. Regionalgruppen existieren in Potsdam und Berlin. Ihre Tour im Segelboot stellten sie unter das Motto: "Stromaufwärts für eine respektvolle Demokratie". Die beiden Omas, tatsächlich Großmütter, setzen sich für eine demokratische, offene und tolerante Gesellschaft ein.

Seit Anfang März treffen sich in Potsdam jeden Monat regelmäßig bis zu insgesamt 30 Leute, nicht nur Omas. Vorbild ist die 2017 in Österreich aufgekommene Bewegung, die sich seither gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft engagiert. "Ich bin Christin und konservativ. Aber politisch gegen Rechts. Auch in Deutschland ist in den letzten Jahren zu viel in Verbindung mit Hass und Gewalt geschehen, dass wir eine rote Linie ziehen und auch ein Zeichen für die bevorstehenden Landtagswahlen setzen wollen", so Hildegard Rugenstein am Sonntag in Rathenow.

"Respektvoller Umgang untereinander ist die grundlegende Basis", sagte sie. Das beginne bei der Sprache. Denn da werde "Du Jude!" wieder zum Schimpfwort an Schulen. Auch etwas "bis zur Vergasung" zu tun ist eine sehr bedenkliche Wortwahl. "Sprache kann man verändern! Der erste Schritt etwas zu verändern, ist der im eigenen Umfeld", meint die Seglerin. "Unsere Generation hat teilweise selbst noch die Zeit des Nationalsozialismus erlebt und muss diese Erfahrungen an die jüngeren Generationen weitergeben."

Als Symbol des Protestes entdeckten die Potsdamer "Omas gegen Rechts" auf einem Foto von einer Demonstration in Frankfurt/Main den Teppichklopfer, den dort einige Frauen mitführten. Damit wollen Rugenstein und Heilmann nun Intoleranz und Diskriminierung aus den "brauen Teppichen" klopfen.

Rund 40 interessierte Leute kamen zum Alten Hafen, um ihre Gedanken zum Thema den Omas mit auf den Weg zu geben. "Das fängt zuhause und in der Schule an. Den Kindern sollte stärker eine tolerante Grundeinstellung vorgelebt werden, und Themen wie die Zeit des Nationalsozialismus sollten im Schulstoff eine stärkere Rolle spielen", meinte der Rathenower Conny Lerch. Vielleicht könne man unsere Bewegung "Freunde für Europa" mit einer lokalen Gruppe von "Omas gegen Rechts" verbinden, um Kräfte zu bündeln, sinnierte Christine Schneewind.

"Wir sind beide an der Havel in Caputh geboren und aufgewachsen. Schon als Kinder sind wir mit dem Paddelboot auf der Havel bis nach Strodehne gefahren", erzählte Hildegard Rugenstein. "Wir kennen die Orte hier an der Havel. Und da Rathenow als Stadt der Optik für eine klare Sicht steht, wollten wir die Tour hier starten." Nachdem aber das Segelboot durch den stürmischen Wind am Samstag havarierte, lag es in Brandenburg an der Havel zur Reparatur. Deshalb startete die Tour nicht mit dem Boot, und die "Omas gegen Rechts" stachen erst am Montag in der Domstadt in See. Am Mittwoch legen sie in Geltow und Caputh an. Am Donnerstag ist vor dem Landtag eine Abschlussveranstaltung geplant, wo die "Omas gegen Rechts" eine Petition, begleitet von den Wünschen der Menschen, die sie an ihren Stationen trafen, überreichen wollen. Infos zur Bewegung auf www.omasgegenrechts.de.