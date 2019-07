Fahrradcodierung am Freitag

Sandra Euent

Nauen (MOZ) Die Polizei bietet am Freitag, 19. Juli, am Polizeirevier in Nauen, Schützenstraße 13, einen Termin für Fahrradcodierungen an. Von 10 bis ca. 13 Uhr können hier Fahrräder kostenlos mit einer individuellen, personengebundenen Buchstaben- und Zahlenkombination graviert werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass in jedem Fall der Eigentumsnachweis, wie Rechnung, o.ä., ein Personaldokument und wenn vorhanden, der zum Fahrrad ausgestellte Fahrradpass mit zubringen sind. Die vorhandene Rahmennummer des Fahrrades ist bereit zu halten. Bei E-Bikes ist es gegebenenfalls erforderlich, die Batterie vor der Codierung zu entfernen. Fahrräder mit Carbonrahmen können leider nicht codiert werden.

Die Codierung wird unauslöschlich in den Fahrradrahmen eingraviert. Diese Individualnummer ermöglicht eine konkrete Eigentümerzuordnung und vereinfacht beim Wiederauffinden nach einem Diebstahl oder bei Polizeikontrollen die Prüfungshandlungen. Auch helfe eine Codierung, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken.