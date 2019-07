René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das wegen einer Bombendrohung am Dienstagmorgen evakuierte Rathaus wird weiterhin nach einem möglichen Sprengsatz abgesucht. Gegen 14.30 Uhr brachte ein Hubschrauber einen weiteren Spürhund nach Rathenow. Die Polizei hatte ursprünglich zwei Spürhunde angefordert.

Laut Tagesspiegel soll die Drohung schriftlich im Rathaus eingegangen sein. Die Polizei erfuhr um 6.54 Uhr davon, wie eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel am Vormittag berichtete. Die Berliner Straße vor dem Rathaus ist gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.