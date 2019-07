Diebe haben es auf Mercedes Sprinter abgesehen

Claudia Duda

Hennigsdorf (OGA) Weiße Mercedes Sprinter sind anscheinend zurzeit besonders beliebt bei Dieben. Allein in Hennigsdorf sind in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeuge verschwunden. Am Dienstag meldete die Polizei, dass unbekannte Täter zwischen Samstag und Dienstag einen Wagen aus dem Walter-Kleinow-Ring entwendeten. Schaden: 14 000 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls ein weißer Sprinter im Wert von 40 000 Euro aus der Neuendorfstraße gestohlen. Bereits am Montag hatte die Polizei einen gestohlenen Sprinter in Hennigsdorf gemeldet.