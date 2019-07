Digitalisierung im Hennigsdorfer Jugendclub birgt Probleme

Thomas Sabin

Hennigsdorf (MOZ) In den neuen Jugendclub Conny Island in Hennigsdorf ist Leben eingezogen. Ein großes Angebot an Aktivitäten und Räumen wird von Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. Am Montagnachmittag machten sich der SPD-Landtagsabgeordnete Detlef Baer und SPD-Landtagskandidat Andreas Noack ein Bild von den frisch sanierten Räumlichkeiten des Gemeinschaftszentrums Conradsberg. Doch dem Club fehlen noch zwei wesentliche Dinge bis er endgültig fertig ist.

Baer und Noack steht die Begeisterung ins Gesicht geschrieben, als sie das Gelände des Gemeinschaftszentrums betreten. Die Multifunktionssportanlage mit Fußballtoren und Basketballkörben fällt ihnen direkt ins Auge. Der Geruch der frischen Kunststoff-Sportfläche liegt noch in der Luft.

Freundlicher und mehr Platz

Auch Annette Koegst, Geschäftsführerin der Projektfördergesellschaft PuR, und die beiden Sozialarbeiter Christina Mellem und Dietmar Pustai begeistert das neue Antlitz noch immer, rund zwei Monate nach der Eröffnung. "Das ist kein Vergleich zu vorher", sagt Koegst. "Das gesamte Raumklima hat sich verändert", meint Pustai.

Alles sei viel freundlicher geworden. Die Räumlichkeiten wurden optimiert. "Es gibt jetzt mehr Platz. Ein Unterschied wie Tag und Nacht", so der Sozialarbeiter, der durch den Club führt. "Die Kinder und Jugendlichen, die hier herkommen, sind sehr glücklich mit dem neuen Ambiente."

Nach und nach trudeln Jugendclubbesucher ein, fragen nach Bällen oder suchen sich einen Platz zum Entspannen. "Es werden immer mehr", erzählt Christina Mellem. Was der Club zu bieten hat, spreche sich rum. Zocken, Kochen oder Darts. Musik oder einfach nur zusammen abhängen. Für alles gibt es einen Raum. Das Herzstück bildet das Jugendcafé. Dort steht ein Billardtisch. Eine Leinwand und ein Beamer hängen an Wand und Decke. "Das ist quasi das Wohnzimmer", sagt Pustai.

Auch in die Büros stecken Baer und Noack ihre Köpfe und stellen neugierig Fragen. "Haben Sie hier auch Problemgruppen?", fragt Detlef Baer. Das halte sich in Grenzen, erklärt Pustai. Das größte Problem sei die Digitalisierung. "Die Kids haben heutzutage Zugang zu allem. Im Internet stoßen sie auf Musik oder Videos, die wir nicht gutheißen." Das versuchen er und seine Kollegin im Club einzudämmen. "Wir machen klar, dass frauen- oder menschenverachtende Musik hier nicht geht. Das funktioniert oft ganz gut. Ab und zu testen sie aber auch mal ihre Grenzen aus", sagt Christina Mellem.

Anschlüsse fehlen noch

Auch der Club selbst hat seine Probleme mit der Digitalisierung. Seit Anfang des Jahres warte man vergeblich auf einen Telefon- und Internetanschluss, erklärt Annette Koegst. "Wir haben einfach keinen Termin bekommen. Ende des Monats soll es endlich soweit sein". Ein Problem, dass die Sozialarbeiter gelassen nehmen. "Wenn Telefonate anfallen, erledigen wir das in den alten Büros", so Mellem.

Dennoch ist der Jugendclub neuerdings auch im Internet zu finden. Dietmar Pustai zeigt stolz den Facebook-Account von Conny Island und den Instagram-Account "Cnny_slnd". Über ihre Plattformen in den sozialen Netzwerken informieren sie ihre jungen Besucher unter anderem über die Angebote im Club.

Die Sozialdemokraten kommen nicht raus aus dem Staunen. "Das gefällt mir wirklich gut hier", sagt Noack. "Schön wäre es auch, wenn Erwachsene ihre Fähigkeiten mit einbringen, wenn gemeinsame Veranstaltungen ab und zu stattfinden", regt er an.

Doch ihm gefällt nicht alles. "An den Wänden müsst ihr noch was machen", sagt er. "Noch sieht es zu steril aus, wie im Krankenhaus. Da muss richtig Farbe ran." Der letzte Farbtupfer steht noch aus. Doch eine Bereicherung ist der Club schon jetzt.