Neun Bewerber stellen sich dem Votum der Wähler

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Zur Brandenburger Landtagswahl 2019 treten im hiesigen Wahlkreis 10 insgesamt neun Kandidaten an. Alle etablierten Parteien haben einen Bewerber aufgestellt – außerdem die Freien Wähler den Kandidaten Harald Engler und die "Deutsche Konservative" Uwe Kozian.

Für die Linke geht Sozial-Staatssekretär Andreas Büttner an den Start, für die AfD die Zehdenickerin Sabine Barthel, und die Freien Demokraten schicken den Häsener Rechtsanwalt Stephan von Hundelshausen ins Rennen.

Anett Polle, die Filialleiterin der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Fürstenberg, tritt für die CDU an. Die Bündnisgrünen haben die in Lychen beheimatete Fernseh-Moderatorin Carla Kniestedt aufgestellt. Der ehemalige Vorsitzende des Oberhavel-Kreistages, Karsten-Peter Schröder (SPD), vertritt die Sozialdemokraten im Wahlkreis 10.

In loser Folge werden alle Landtagskandidaten von unserer Zeitung vorgestellt. Den Anfang macht heute der parteilose Einzelbewerber Silvio Herbig. Der 28-Jährige stammt aus dem Fürstenberger Ortsteil Barsdorf, den er inzwischen auch zu seinem Lebensmittelpunkt machte. Sowohl in Leipzig als auch in Berlin absolvierte er erfolgreich ein Masterstudium der Sportwissenschaften und verfügt nach eigener Aussage über wichtige Trainer- und Schiedsrichter-Lizenzen.

Herbig arbeitet als Geschäftsführer des Berliner Tischtennisverbandes und engagiert sich nach eigener Aussage auch im Vorstand der Berliner Sportjugend. Daher liege ihm die Sportpolitik am Herzen, vor allem die Stärkung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit auf diesem Gebiet.

In zwei weiteren Bereichen empfiehlt sich Silvio Herbig den Wählern: in der Bildungspolitik und beim Thema Umweltschutz. Bei beiden Themen habe er feststellen müssen, dass die großen Parteien versagt hätten.