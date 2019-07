Polizei gibt Entwarnung

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wegen einer Bombendrohung am Dienstagmorgen wurde das Rathenower Rathaus in der Berliner Straße evakuiert. Die Straße wurde voll gesperrt zwischen dem Kreisel (Puschkin-/Goethestraße) und bis kurz vor der Friedrich-Engels-Straße.

Die Drohung sei um 6.54 Uhr der Polizei gemeldet worden, so eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion West am Vormittag. Zwei Spürhunde seien angefordert worden. Am Nachmittag wurde noch ein dritter Hund per Hubschrauber eingeflogen. Um 17.00 Uhr wurdeEntwarnung gegeben. "Es wurde, neben dem gesamten vierstöckigen Gebäude auch die direkte Umgebung abgesucht. Dabei wurden keine verdächtigen/gefährlichen Gegenstände aufgefunden", heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion West. Damit einhergehend wurden auch die Straßensperrmaßnahmen komplett aufgehoben.

Laut Angaben von Polizeisprecher Heiko Schmidt hätte ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung einen Zettel im Briefkasten gefunden, "auf dem über das Vorhandensein eines Sprengsatzes in dem Gebäude informiert wurde." Nachdem man zunächst davon ausgegangen wäre, die Sperrung nur am Vormittag aufrecht halten zu müssen, hätten sich die Absuchmaßnahmen nach gefährlichen Gegenständen in dem großen Gebäude umfangreicher gestaltet.