Schorfheider Betriebe waren Ziel von Einbrechern

Schorfheide (MOZ) Im Raum Altenhof kam es am Wochenende zu zwei Eigentumsdelikten. So war versucht worden, gewaltsam in das Büro einer Pflegeeinrichtung im Eichhorster Weg zu gelangen. Die Einbrecher scheiterten dort jedoch an der Sicherung des Objektes. Dafür gelangten Diebe in das Büro eines Bootsverleihs. Ermittler der Inspektion Barnim prüfen nun, ob die Vorfälle den zwei gefassten Tatverdächtigen zugeordnet werden können, die am Wochenende in mehrere Ferienobjekte am Werbellinsee eingebrochen sind.