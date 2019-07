25 000 Beach-Gäste erwartet

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Countdown für das Helene Beach Festival läuft. 25 000 Gäste aus ganz Deutschland – vor allem aus den neuen Bundesländern, der Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien und aus skandinavischen Ländern werden wieder erwartet. Die große Helene-Party ist laut Festivalgründer Daniel Grabow erneut ausverkauft. Mehr als 100 Künstler sorgen vom 24. bis 28. Juli auf acht Bühnen für Partystimmung.

Grabow erwartet in diesem Jahr einen Rekordumsatz: etwa 3,5 Millionen Euro. Dazu trägt der leicht angestiegene Ticketpreis von 110 Euro bei. "Im Durchschnitt gibt jeder Besucher auf dem Festivalgelände zusätzlich 60 Euro aus. Dazu kauft jeder Teilnehmer durchschnittlich für 100 Euro im Umfeld zur Eigenversorgung ein. Ein großer Teil des Umsatzes bleibt damit in der Region. Und wir arbeiten mit vielen regionalen Unternehmen zusammen", betont der Geschäftsführer von Gastroplan. Das vor acht Jahren initiierte Musikfestival hat sich inzwischen deutschlandweit gegen harte Konkurrenz behaupten können.

Seit vielen Jahren ist die Sparkasse Oder-Spree ein Partner des Musikfestivals. Vorstandsvorsitzender Veit Kalinke spricht von einem Kleinod mit Berlin-Nähe, das der Helenesee ist. "Das Helene Beach Festival hat eine weit über die Stadtgrenzen gehende Ausstrahlung. Das ist allerbestes Stadtmarketing", betont er. Kalinke wirbt dafür, dass die Betreiber des Helenesees und die Stadt gemeinsam noch mehr den Freizeit- und Erholungspark attraktiv machen. Die Sparkasse Oder-Spree und die Landesbausparkasse (LBS) sind auf dem Festivalgelände mit einem eigenen Stand vertreten. Bei einem Gewinnspiel werden 50 Karten für das Helene Beach Festival 2020 verlost.

Grabow hatte kürzlich bekanntgemacht, dass die Gastroplan GmbH in diesem Jahr erstmals mit neuen Partnern zusammenarbeitet. Dafür wurde die Helene Beach Festival GmbH gegründet. Partner sind nun die Künstleragentur Sputnik Spring Break, die das erfolgreiche Sputnik-Festival in Sachsen-Anhalt veranstaltet, sowie die Subway Event Berlin GmbH. Beide Agenturen verfügen laut Grabow über gute Expertisen bei der Künstlerbetreuung. "Mit Subway und Sputnik öffnet sich für Helene Beach ein größeres Fenster in den Künstlermarkt", betont Grabow. Mit diesen Partnern wolle das Festival sich künstlerisch sowie als Event weiterentwickeln. Der Künstleretat konnte mit diesen Partnern laut Grabow weiter auf mehr als eine Million Euro gesteigert werden. Unter anderem sind dabei: Alligatoah, Bosse, Trettmann, Finch Asozial, Kontra K, Sven Väth und Housekasper.

