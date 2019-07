Dixie erklingt im Neuruppiner Klosterhof

MOZ

Neuruppin (RA) Auf dem Hof des Neuruppiner "Klosterhofs" wird es wieder musikalisch zugehen: An diesem Freitag und Sonnabend stehen Dixie-Klänge auf dem Programm.

Am Freitag, 19. Juli, tritt die Gruppe "Jazzpolizei" auf. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf acht, an der Abendkasse zehn Euro. Am Sonnabend gehört die Bühne den "Dixie Brothers". Sie spielen ebenfalls ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorfeld für 13, am Abend für 15 Euro. Da die gesamten Musiktage unter dem Motto "Dixie mit Fontane im Klosterhof unterm Apfelbaum" stehen, ist auch für eine ungewöhnliche Pausenunterhaltung am Sonnabend gesorgt: Ulli Gaebler wird über Fontanes Aufenthaltsorte in Neuruppin sprechen.

Interessierte haben auch die Möglichkeit, Kombitickets für beide Tage zu erwerben. Diese kosten im Vorverkauf 18, an der Abendkasse 22 Euro. Bei schlechtem Wetter ist für trockene Plätze gesorgt.