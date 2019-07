Auf Borke und Wurzel geschaut

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit geschultem Auge, einem Diagnosehammer und Sondierstab ausgestattet, begibt sich Lucy Fotschki auf Tour. Sie demonstriert, wie ein Baumkontrolleur vorgeht. Einmal im Jahr werden die 12 000 kommunalen Bäume in Panketal in Augenschein genommen. Die 29-jährige Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung ist selbst zertifizierte Baumkontrolleurin. "Wir arbeiten mit einer externen Baumkontrolleurfirma sowie drei Baumpflegefirmen zusammen, die wir vertraglich gebunden haben", berichtet die für das Straßengrün zuständige Fachfrau. Wenn sie ihre Touren durch Parks und über Spielplätze unternimmt, wird sie auch oft angesprochen. "Vitalität ist nicht gleich Stabilität", weiß sie aus Erfahrung. Oftmals geben Anwohner auch Hinweise.

Krone, Stamm und Stammfuß

Wird ein Baum kontrolliert, dann passiert das sehr planvoll. Die FLL-Baumkontrollrichtlinie ist ebenso Grundlage wie die Barnimer Baumschutzverordnung. Die regelt alle Richtlinien für Regelkontrollen zum Prüfen der Verkehrssicherheit von Bäumen und definiert geschützte Landschaftsbestandteile. Ob ein Baum gefällt werden darf, wo Ersatz und Ausgleich zu erfolgen haben oder welche Ausnahmen gelten, steht ebenso darin geschrieben.

Für den Baumkontrolleur aber geht es zunächst um die fachliche Inaugenscheinnahme vom Boden aus. Der Stamm wird abgeklopft, Höhlungen – soweit möglich – notiert und ausgemessen. Abhängig vom Alter der Bäume können auch extreme Einhöhlungen vorhanden sein, dann ist die Restwandstärke des Baumes zu bestimmen. Mit dem Fernglas kann Lucy Fotschki dann wie die Kollegen der Fachfirmen genauer hinschauen. Besteht Unklarheit, wird ein Baumgutachter beauftragt, der sich genauer die Vitalität des Baumes ansieht, Bruch- und Standsicherheit überprüft. Alles kommt genauestens ins Protokoll. In vier Gruppen ist die "Vitalitätsansprache" eingeordnet, wobei die Null für Gesundheit steht, die drei für einen abgestorbenen Baum. "Wir schauen Krone, Stamm und Stammfuß an, bei akuten verdächtigen Symptomen müssen wir handeln."

Durch die Hitze auch des Vorjahres kommt es oftmals zu Totholz und Wipfeldürre. Dann beginnt die Vitalität deutlich unter der Baumspitze. Aber auch Insektenbefall, Wurzelverletzungen oder offene Rindenrisse mit Schleimfluss können Hinweise auf eine weitergehende Inspektion sein. In Kita und Schulen ist besondere Genauigkeit gefragt. "Da lassen wir schon aus Sicherheitsgründen Totholz umgehend entfernen", berichtet die Forstwissenschaftlerin. Stockaustriebe werden regelmäßig entfernt, zuletzt entlang der Schönower und Birkholzer Straße, wo zudem Ersatzpflanzungen erfolgt sind. Jetzt füllen die Linden wieder alle Lücken.

Manche Baumarten können Wunden "gut überwallen", sagt Lucy Fotschki. Sie schließen die Verletzungen. Zum Beispiel die Eichen und Buchen. Bei Birken geht das nicht so einfach. "In diese Wunden können Pilze eintreten und das Holz faulen lassen", warnt sie. Bei jüngeren Bäumen ist der Erziehungs- und Lichtraumprofilschnitt anzubringen. "Im Baumkontrollblatt, das gleich aufs Tablet übertragen wird, vermerken wir alle weiteren verdächtigen Umstände und Maßnahmen, die unser Gemeindebauhof oder die Baumpflege-Fachfirmen noch ausführen müssen. Dann haben die auch entsprechende Technik dabei", berichtet die Sachverständige. Zum Beispiel sind gerissene Zwiesel, also Baumgabelungen, Hinweise auf dringenden Handlungsbedarf. Abplatzende Rinde auf dem Holz zeigt ebenso an, dass etwas nicht stimmt. Bei einer schwarzen Kruste, dem sogenannten "Brandkrustenpilz", ist der Baum nicht mehr verkehrssicher.

Höher hinaus und tiefer bohren

Lucy Fotschki ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Gemeinde für ihre Bäume zuständig ist. Jeder Bürger muss auf sein Grün achten, das auf seinem Grundstück wächst und kann ebenso Baumsachverstand hinzuziehen. "Versicherungen zahlen nicht, wenn ein Schaden vorhersehbar war", macht sie klar. Gefällt werden darf nur von Anfang Oktober bis Ende Februar. Den Antrag erhält die Untere Naturschutzbehörde (UNB) beim Landkreis zur Entscheidung. Es sei denn, außergewöhnliche Naturereignisse fegen über den Ort hinweg, wie 2017. "Starke Eingriffe in den Habitus des Baumes bedürfen immer der Genehmigung der UNB, zum Beispiel das Einkürzen der Krone", erläutert Lucy Fotschki. Die Baumkontrolleurfirma kooperiert eng mit der Gemeinde, die den Baumgutachter beauftragt, wenn es höher hinausgehen oder tiefer gebohrt werden muss.

Die Vielfalt an Bäumen steigt, was auch dem Klimawandel oder örtlichen Gegebenheiten Rechnung trägt. So wurden am Pfingstberg klein wachsende Tulpen-, Judasbäume und Nelkenkirschen gesetzt. Geplant ist, einen Baumlehrpfad in der Gemeinde anzulegen. Besonders freut sie sich über zehn Bienenweiden, die in Panketal Insekten Süßes bieten.