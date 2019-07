MOZ

Bernau (MOZ) Wie der Polizei am Montag gemeldet wurde, haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Bernauer Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an den Sicherungsmaßnahmen der Hausbesitzer. Trotzdem hinterließ der Einbruchsversuch einen Sachschaden von rund 250 Euro.