Barsdorfer will in den Landtag

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Silvio Herbig ist 28 Jahre alt, hat im abgelegenen Barsdorf sein Zuhause und ist behindert. Dennoch will er es wissen: Silvio Herbig tritt als Einzelbewerber bei den bevorstehenden Landtagswahlen am 1. September an.

Mut und Entschlossenheit, aber auch den festen Willen, etwas für seine Überzeugungen zu tun, zeichnen den Politneuling aus. Das wird dem Gesprächspartner schnell klar. "Man kann nicht einfach immer nur meckern und Protest äußern gegen schlechte Verhältnisse", betont Silvio Herbig. Zum Beispiel gebe es viele AfD-Wähler, die protestieren. Sie seien gar nicht rechts, er kenne einige von ihnen. "Aber haben diese Protestler jemals in das Programm dieser Partei geguckt?", müsse er sich fragen.

Seit langem schon beschäftigt sich Silvio Herbig mit Politik, in die er nun eingreifen möchte. "Das war damals schon so zur Schröder-Zeit, als er die Vertrauensfrage stellte und anschließend Angela Merkel Kanzlerin wurde", erinnert er sich. Wobei er eines inzwischen verinnerlicht habe, in den vorhandenen Strukturen lasse sich kaum etwas bewirken, "mit Parteien schon gar nicht", erklärt Herbig. Man müsse sich ja nur einmal die Minister in Brandenburg anschauen, wie wenige von ihnen eine Fachkompetenz aufweisen.

Unglaublich unzufrieden ist Herbig mit der aktuellen Bildungspolitik. Dort wolle er Ideen einbringen, "aber indem ich den Menschen zuhöre und mich an der Basis nach den tatsächlichen Bedürfnissen erkundige", stellt Herbig klar.

So sei es auch bei den Themen B-96-Ausbau in Fürstenberg und Gasbohren. Die Menschen vor Ort und ihre Bedürfnisse sollten respektiert werden, nicht eine abstrakte Rechtslage. "Das System funktioniert einfach nicht," erklärt er.

Was prädestiniert Herbig, der vor wenigen Wochen zum Ortsvorsteher in Barsdorf gewählt wurde, aber zu einem Landespolitiker, welcher Umstand empfiehlt seine Wahl? "Ich glaube zu wissen, wovon ich spreche", erwidert er unumwunden. Er ging in Fürstenberg die ersten Jahre zur Schule, dann machte er sein Abi in Gransee und absolvierte in Leipzig und Berlin parallel sein Masterstudium in Sportwissenschaften. "Deshalb will ich auch im Bereich Sportpolitik viel tun", sagt Herbig. Gerade im Sport merke man, dass die Basis gestärkt werden müsse, also das Ehrenamt besser zu würdigen sei. Er verfüge über alle Lizenzen für Trainer- und Schiedsrichterarbeit. Nun studiere er auch auf das Lehramt Sport.

Vor allem aber liege ihm die Umwelt am Herzen. Das Pariser Klima-Abkommen habe Zielmarken gesetzt, die Deutschland nicht schaffen werde, dies sei nicht hinnehmbar, erklärt Silvio Herbig.