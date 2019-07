Erste polnische Tankstelle bei Coschen in Betrieb

Alle sechs Zapfsäulen sind belegt: Am Dienstag ist die neue Tankstelle mit Shop und Imbiss in Zytowan zur Mittagszeit gut besucht. © Foto: Frank Groneberg

Frank Groneberg

Zytowan (MOZ) Die Preise an der großen Werbesäule werden in Euro angezeigt. Aus den Lautsprechern unterm Dach klingt Musik eines deutschen Radiosenders. An den Zapfsäulen steht auf Deutsch "Benzin". Und die Autos, die an diesem Dienstag zur Mittagszeit hier Halt machen, tragen ausschließlich deutsche Kennzeichen. Man könnte glauben, man sei an einer Tankstelle in Deutschland. Wenn man nicht kurz zuvor die Neißebrücke bei Coschen in Richtung Osten überquert hätte. Und wenn der Preis für den Liter 95er-Superbenzin nicht mit 1,19 Euro angezeigt würde. Denn das wäre aktuell in Deutschland ein ungeheuer niedriger Preis – einer, der hierzulande zuletzt während der Niedrigpreisphase im Jahr 2016 erreicht worden war.

Wir sind natürlich in Polen. In Zytowan, um genau zu sein. Einem kleinen Ort, nicht mal 2 Kilometer von Coschen entfernt. Mehr als viereinhalb Jahre ist es jetzt her, dass am 3. November die "Neißewelle" – die neugebaute Brücke, die das deutsche mit dem polnischen Neißeufer verbindet – eröffnet worden war. Neben vielen Ängsten gab es damals auf deutscher Seite auch manche Erwartungen. Dass auf polnischer Seite schnell Tankstellen gebaut würden. Und Supermärkte. Und anderes, was einen Ausflug dorthin attraktiv machen würde.

Kraftstoff kommt von BP

Allerdings: Passiert ist – jedenfalls dahingehend – lange nichts. Von einem ersten Versuch, aus alten Grenzabfertigungsanlagen, die in Zytowan aufgebaut worden waren und nun vor sich hingammeln, eine Tankstelle zu bauen, mal abgesehen. Doch direkt neben dieser Investruine gibt es jetzt einen handfesten Grund für deutsche Kraftfahrer, "Die Brücke ins Nichts", wie das Satiremagazin "Extra 3" in seiner Rubrik "Der reale Irrsinn" das 5,5 Millio­nen Euro teure Bauwerk kurz vor dessen Eröffnung bezeichnet hatte, in Richtung Nachbarland zu passieren: eine nagelneue Tankstelle. Am 14. Juni ist die Tankstelle, die unter dem Markennamen "Power" firmiert, eröffnet worden. Eigentümer ist der Unternehmer Grzegorz Deka, der südöstlich von Forst zu Hause ist und der in Polen noch zwei weitere Tankstellen betreibt: eine in Zasieki bei Forst und eine in Borowina südlich von Zielona Góra.

Der Kraftstoff wird – so bestätigen es am Dienstag zwei Mitarbeiterinnen – von BP Europa geliefert. Sechs Zapfsäulen stehen den Kunden zur Verfügung. Dienstagmittag sind alle sechs besetzt, denn: Der auch für Polen extrem niedrige Literpreis von 1,19 Euro für Superbenzin ist ein Aktionspreis, um neue Kunden anzulocken, und gilt nur an diesem Tag. Im 21 Kilometer entfernten Eisenhüttenstadt kostet das Super zur selben Zeit zwischen 1,45 Euro und 1,48 Euro je Liter.

Weitere Investitionen erhofft

Der normale Super-Preis in Zytowan ist derzeit 1,24 Euro pro Liter. Und auch das ist deutlich günstiger als in Deutschland. "Ich war hier schon mehrmals tanken", sagt Peter Siegel, der am Dienstag den Aktionspreis nutzt. Früher sei er zum Tanken nach Gubin gefahren, doch Zytowan sei von Göhlen aus natürlich schneller zu erreichen. "Wir haben lange darauf gewartet, dass hier mal was passiert." Tanken und Zigaretten kaufen – "mehr kann man hier allerdings nicht machen", ergänzt sein Bruder Nico Siegel.

Aus Coschens Nachbarort Breslack kommt Peter Brilke zum Tanken. "Für uns ist das ja ein sehr kurzer Weg", sagt er, "und ich tanke sowieso nur in Polen. Eine Einkaufsmöglichkeit wäre nicht schlecht – vielleicht wird hier ja noch was gebaut." Noch näher hat es Angelika Jentsch: Sie wohnt in Coschen. "Es ist schön, dass es hier jetzt die Tankstelle gibt", versichert sie. Und bis zum Discounter in Gubin sei es von Zytowan aus ja auch nicht weit.