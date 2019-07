Spannende Zeiten voller Leidenschaft für das Theater

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Für Reinhard Simon, den Gründungsintendanten der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, ist die letzte Spielzeit seines Berufslebens zu Ende gegangen. Vorstellungen und Gastspiele auf der Odertalbühne laufen weiter, da macht er mit seiner Familie Urlaub in Holland. Im August ist er wieder am Theater. Als Gast. Denn obwohl er dann 68 Jahre alt ist, sieht er kein Ende seiner Bühnenlaufbahn gekommen. Er setzt dann die Regiearbeit an der Musical-Produktion "Till Ulenspiegel" fort, die er im Juni begonnen hat. Premiere ist am 5. Oktober.

Reinhard Simon war in seinen 29 Jahren als Theaterleiter in Schwedt immer auch Schauspieler, Sänger, Texter und Ideengeber. Davon erzählt diese Sonderseite. Die Uckermärkischen Bühnen beim Publikum unverzichtbar zu machen, ist ihm Lebensaufgabe. Dafür hat er Kontakte zu Künstlern, Politikern und Zuschauern geknüpft, hat mit Feuerwehrleuten ebenso debattiert wie mit Fußballern.

Als Simon 38 Jahre alt war, im Jahre 1989, hatte er die Intendanz des Schwedter Theaters übernommen. In der turbulenten Wendezeit und den frühen 1990er-Jahren kämpfte er für den Erhalt eines eigenen Schauspiel-ensembles, ja des Theaters überhaupt. Er wagte das schwer vorstellbare und fügte und kittete zwei verfeindete Häuser zusammen: Kulturhaus und Theater. Ein schmerzhafter Prozess, weil von 154 Stellen 55 abgebaut wurden.

Schon früh versteht es Reinhard Simon, die Grenzlage der Stadt Schwedt und ihres Theaters in einen Vorteil umzumünzen: Er treibt die Zusammenarbeit mit polnischen Theaterschaffenden voran. Diese Kooperation gehört zur DNA der Uckermärkischen Bühnen. Das bringt nicht nur hochkarätige Künstler aus Polen nach Schwedt, sondern macht auch polnisches Publikum neugierig auf die Stadt an der Oder. Die Weihnachtsmärchen werden in Schwedt so auf die Bühne gebracht, dass sie auch für polnische Zuschauer verständlich sind. 2001 werden die Uckermärkischen Bühnen mit dem Preis für Internationale Verständigung der UNESCO ausgezeichnet. Der Grund: beispielgebende grenzüberschreitende Aktivitäten. 2017 wird ein Kooperationsvertrag mit der Musicalakademie Gdansk unterzeichnet, der Studenten Praktika am Schwedter Theater ermöglicht.

Das Glück des Tüchtigen

Reinhard Simon hat an das offizielle Rentenalter noch ein paar Jahre drangehängt. 2015 waren die Uckermärkischen Bühnen in finanzielle Schieflage geraten. "Ich wollte das Haus wieder flott kriegen und es reinen Herzens an meinen Nachfolger übergeben. Das kann ich jetzt", sagt Simon und verweist auf einen Haushalt mit schwarzen Zahlen. "Das hat mit einem strengen Sparkurs, guter Stückauswahl und dem Glück des Tüchtigen zu tun."