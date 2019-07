Charterboote bleiben am Hafen

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Auffallend viele Charterboote tummeln sich tagsüber im Neuen Hafen des Ziegeleiparks Mildenberg. Viele Vermieter leiden unter der anhaltenden Sperrung der Schleuse Zaaren, die wider Erwarten doch nicht mehr in diesem Jahr für den Verkehr freigegeben werden kann. Einige Charterer haben schon im Frühjahr reagiert und haben ihre Boote an andere Standorte gebracht, einige internationale agierende Unternehmen verfrachteten sie sogar in Ausland. Ob sie nach der Öffnung der Schleuse 2020 wieder zurückkehren, ist fraglich.