Alle Heimathefte verfügbar

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Verein Kupferschmiede, Betreiber der Beeskower Bibliothek und des Stadtarchivs, hat wieder alle bisher erschienenen Beeskower Heimathefte im Angebot. Zahlreiche Titel waren zuletzt vergriffen. Deshalb hat sich der Verein entschieden, diese nachdrucken zu lassen.

Der Verein fungiert als Herausgeber der Reihe, in der zahlreiche Autoren über die Beeskower Geschichte berichten. Den Auftakt bildete das Heft, in dem sich der sehr erfahrene Hobbyhistoriker Hans-Jürgen Richter mit der Frühgeschichte der Region befasste. Richter berichtet über die slawischen und germanischen Siedlungen, die es vor der vermuteten Stadtgründung 1253 gab. Erschienen ist das Heft aus Anlass des Stadtjubiläums 2003, damals von Stadt und Festverein herausgegeben. Schnell folgten unter anderem Hefte zur Beeskower Stadtmauer (Ekkehard Krüger), zum Kietz und zu den Zünften und Gilden (beide Klaus Koldrack) in der Stadt. Auf besonders großes Interesse stießen "Die Wende in Beeskow" (Till Sailer) und 50 Jahre Spanplattenwerk. Es gibt Heimathefte über die Beeskower Ruderer und Fußballer, die Geschichte des Gesundheitswesens und der Kinderbetreuung, über die Keller der Stadt und über ihre Gaststätten. Die jüngsten Hefte beschäftigen sich mit der Beeskower Zeitungsgeschichte (Anni Geisler) und der Gemeinschaft der Fischer auf dem Kietz (Dr. Klaus Piesker).

Die Heimathefte, so Bibliothekschefin Ines Pöschke, seien wichtige Zeitdokumente für die Stadt. Denn eine kontinuierliche Chronik über das Beeskower Leben wird nicht geführt. Das mache auch die Hefte, die sich mit ganz speziell eingegrenzten Themen beschäftigen, so wertvoll. Zu diesen wird auch das nächste Heimatheft gehören. Horst Steinborn schreibt über den Beeskower Männerchor. Steinborn besitzt als Chormitglied selbst ein umfangreiches Archiv und recherchiert viel in der Kupferschmiede. Herausgegeben und vorgestellt werden soll das Heft dann im kommenden Jahr.

Neue Themenideen sind gefragt

Wie es dann mit der Reihe weiter geht, ist offen. "Wer eine Themenidee hat, kann sich gern in der Bibliothek melden", lädt Ines Pöschke ein. Der Verein Kupferschmiede kümmere sich um die Finanzierung und Produktion des Heftes und auch den Verkauf. Geld sei mit so einem Projekt nämlich nicht zu verdienen. Im Gegenteil, der zeitliche Aufwand für die Autoren sei immens, da helfe es sehr, wenn der Verein bei den Arbeiten drumherum helfe und auch Fördermittel für die Produktion einwerben könne.

Gekauft werden die Hefte nicht nur von Beeskowern, so Ines Pöschke. Auch Urlauber würden gern zugreifen und sie als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Deshalb erhält man alle erschienenen Titel nicht nur in der Bibliothek, sondern auch in der Stadtinformation im Rathaus. Je nach Umfang und Druckaufwand kosten die Hefte zwischen 4.50 und zehn Euro.

Neben den Heimatheften gibt die Kupferschmiede auch Zeitzeugenhefte heraus. So hat der Beeskower Fritz Herrmann seine Lebensgeschichte aufgeschrieben und auch gelesen. Dieses Heft, von der Kupferschmiede in Eigenproduktion herausgebracht, wurde ebenfalls schon nachgedruckt. Wer auch über sein Leben in Beeskow geschrieben hat und den Text veröffentlichen möchte, kann in der Bibliothek nachfragen, ob eine Zusammenarbeit dabei möglich ist.

Eine Übersicht über die verfügbaren Heimathefte findet man im Internet unter www.bibliothek.beeskow.de/publikationen