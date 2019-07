Pauken auch in den Ferien

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ Joachim Eggers) Ableitungen, Nullstelle, Wendepunkt – während ihre Mitschüler in den Sommerferien wahrscheinlich das süße Nichtstun genießen, schlägt sich Lisa Gerhardt mit Kurvendiskussion herum. Zweimal in der Woche geht die 18-Jährige in den Ferien zur Nachhilfe; im nächsten Schuljahr möchte sie ihr Abitur machen, das soll an Mathe nicht scheitern. "Durch die Nachhilfe konnte ich mich von einer knappen vier auf eine drei plus verbessern", sagt sie, während Martin Pock ihre Rechenergebnisse kontrolliert.

Nachfrage in Ferien ungebrochen

Pock unterrichtet Mathe bei der Schülerhilfe in Fürstenwalde, die er und seine Frau Katja leiten. Knapp 60 Schüler sind bei dem Nachhilfeinstitut in der Frankfurter Straße unter Vertrag; in den Ferien, sagt Katja Pock, sei der Andrang ungebrochen: "In den letzten Wochen haben wir vier neue Kurse eröffnet, weil Eltern angerufen haben, um ihre Kinder anzumelden". Daneben gebe es spezielle Ferienkurse, in denen Schüler zwei Wochen lang täglich 90 Minuten Nachhilfe bekommen. Höchstens fünf Schüler lernen in einem Kurs gemeinsam; 80 Prozent der Kurse, sagt Katja Pock, widmen sich dem Fach Mathe.

Die Sorgenfächer von Eric Kurzke sind Physik und Französisch. "In Französisch hat er durch lange Krankheit zu Beginn der 7. Klasse viel verpasst", sagt seine Mutter Tanja. "Ich kann die Sprache nicht, also haben wir beschlossen, Eric bei der Nachhilfe anzumelden." Damit werde das Problem in professionelle Hände gegeben und aus dem Familienleben ausgegliedert. Sie sehe die Nachhilfe wie einen Sportverein und habe bei der Schülerhilfe gleich einen unbefristeten Vertrag unterschrieben, sagt Tanja Kurzke. Auch in den Ferien gehe ihr Sohn, zumindest in den zwei Wochen, in denen er da ist, drei Mal in der Woche zur Nachhilfe. "Es gibt ja daneben keine Schule, ein Termin am Tag, das ist zumutbar", sagt sie.

Anke Elster, Lehrerin an der Morus-Oberschule in Erkner, hält nicht viel davon, dass Schüler die Ferien zum Lernen nutzen. "Ferien sollten zum Erholen und zum Runterkommen da sein", findet sie. "Für diejenigen, denen das Lernen schwer fällt, ist es ja wie eine zusätzliche Strafe, wenn sie auch noch in den Ferien pauken sollen." Etwas Anderes seien Angebote, die auf Freiwilligkeit beruhten und neue Erlebnisse brächten, wie Sprachreisen.

Abiturientin Lisa Gerhardt opfert gerne freie Zeit für die Aussicht auf einen guten Abschluss. "Außerdem ist der Unterricht in den Ferien lockerer", sagt sie.