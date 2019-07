Buchliebhaber gestalten Strandtaschen

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Um "Urlaub, Sonne, Meer" ging es am Dienstag in der Stadtbibliothek Beeskow. Monika Schön (l.), Karin Köhler (2. v. r.) und Sabine Schönherr (r.) gestalteten Strandtaschen. Eine Sommerwiese mit Wäscheleine sowie Melonen und Quallen gehörten zu den Motiven. Bibliothekleiterin Ines Pöschke las während der Bastelstunde passende Erzählungen aus dem Buch "Sommergeschichten – Ein Lesebuch für die Ferien". Jeweils am dritten Dienstag eines Monats ab 10 Uhr findet die "Stunde für Kreative und Buchliebhaber" im Bibka, dem Bibliothekscafé, statt.