Heute startet die K.-o-Runde

Ricardo Steinicke

Bernau Der männliche Basketball-Nachwuchs misst sich derzeit bei den U-20-Europameisterschaften in Tel Aviv. Heute beginnt mit den Achtelfinals die K.-o.-Runde. Aus dem Jugendprogramm von Alba Berlin sind gleich drei Spieler dabei: Jonas Mattisseck und Lorenz Brenneke als Teil der deutschen U-20-Auswahl, Kresimir Nikic spielt für Kroatien. In der vergangenen Saison war das Trio auch für Lok Bernau in der ProB auf Korbjagd gegangen.

Zum Auftakt am Sonnabend traf Deutschland in der Gruppenphase des EM-Turniers auf Lettland. Mit 92:66 setzte sich die DBB-Auswahl am Ende deutlich durch. Dabei kam die Offensive erst nach der Halbzeit ins Laufen. Der Berliner Jonas Mattisseck drückte dem Spiel als Topscorer mit 17 Punkten – davon fünf Dreier – seinen Stempel auf. Auch Lorenz Brenneke zeigte eine starke Leistung, kam am Ende auf zehn Zähler.

Ein direktes Aufeinandertreffen

Im zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien kam es zum direkten Duell der Berliner Mannschaftskollegen. Mattisseck und Brenneke gehören genauso wie Kresimir Nikic (Kroatien) als Perspektivspieler zum Profikader von Alba Berlin. Zusammen spielten die drei mit Doppellizenz bei Kooperationspartner Lok Bernau eine starke ProB-Saison. Am Sonntag standen sie sich als Gegner auf dem Feld gegenüber. Das DBB-Team ließ sich vor allem im zweiten Viertel den Schneid abkaufen und fand gegen die starken Kroaten nur schwer ein wirksames Mittel. Trotz Leistungssteigerung nach der Pause (24:47) ließ sich der deutliche Rückstand nicht mehr aufholen. Deutschland kassierte gegen Kroatien eine 69:80 Niederlage. Mattisseck kam dabei auf zwölf Punkte, Brenneke auf neun. Nikic sammelte in seinen gut 14 Minuten Einsatzzeit vier Punkte sowie drei Rebounds.

Im letzten Gruppenspiel gegen die ungeschlagenen Spanier zeigte das deutsche Team eine engagierte und gute Teamleistung. Nach einer hart umkämpften und spektakulären Partie mussten sich die U-20-Herren im letzten Gruppenspiel dennoch mit 66:78 geschlagen geben. Bis ins dritte Viertel hinein war es ein offener Schlagabtausch, den die Spanier dank aggressiver Verteidung und exzellenter Distanztreffer für sich entscheiden konnten. Die beiden Berliner Jonas Mattisseck und Lorenz Brenneke kamen jeweils auf acht Zähler.

Bundestrainer Alan Ibrahimagic: "Wir haben diesen Sommer erst ein einziges Spiel gehabt, wo wir komplett waren. Deswegen sind wir uns erst noch am Einspielen. Das heutige Spiel haben wir gut genutzt, um zu unseren Tugenden zu finden. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir weiterhin die gleiche Einstellung, die gleiche Leidenschaft auch am Mittwoch an den Tag legen und um jeden Ball fighten."

Deutschland zog als Gruppendritter in die K.-o.-Runde der U-20-EM ein. Im Achtelfinale heute, 13 Uhr, trifft die Mannschaft auf Griechenland. Kresimir Nikic spielt mit Kroatien zeitgleich gegen Polen. Alle Spiele werden von der FIBA live bei YouTube übertragen.