Ein echter erster Härtetest

Julian Stegemann

Ahrensfelde Die Gäste aus Berlin bestimmten auf dem Ahrensfelder Kunstrasenplatz das Spiel und hatten vor allem in der Anfangsphase viel Ballbesitz. Bei Ahrensfelde II fehlte hin und wieder die Abstimmung in der Defensive, was die Gäste zu Tormöglichkeiten brachte. In der neunten Spielminute konterten die Biesdorfer einen Ahrensfelder Angriff, der zuvor nichts einbrachte. Mit einem feinen Heber beförderten die Berliner den Ball zu ihrem Angreifer. Der blieb vor dem Tor ganz abgezockt und markierte das 1:0 für den Gast. Der Treffer zeigte Wirkung. Ahrensfelde II fand kaum noch Lösungen und lud den Gegner in der Folge mehrfach zu Großchancen ein. In der 18. Minute fand die Kugel erneut ins Tor der Hausherren. Biesdorf kam über die rechte Seite und hebelte mit einem einfachen Spielzug die Hintermannschaft des Kreisoberligisten aus. In der Mitte musste ein anderer Berliner nur noch einschieben zum 2:0. Die Gäste spielte sich nun in einen richtigen Rausch. Nur wenige Minuten später fiel das dritte Tor des Berliner Bezirksligisten. Nach einem Eckball stand erneut ein Spieler der Gäste frei und brauchte nur noch einköpfen. Ahrensfeldes zweite Mannschaft ließ die Köpfe hängen und verfiel in eine Schockstarre. Die Berliner legten noch vor der Halbzeitpause nach und erzielten die Treffer vier und fünf.

In der Pause rüttelte das Trainerteam der Ahrensfelder ihre Mannschaft wieder wach. So war auf dem Platz nach der Pause eine ganz andere Körpersprache zu erkennen. Ein paar Minuten nach Wiederanpfiff gab es eine Ecke für Grün-Weiß. Die Gäste klärten die Flanke zentral aus dem Strafraum. Doch dort stand Thomas Ston und nagelte das Leder per Dropkick in die Maschen. Grün-Weiß kam auch durch lautstarke Anweisungen von der Trainerbank wieder zurück ins Geschehen. Ab und an kamen die Berliner zu gefährlichen Angriffen. Insgesamt wirkte der Gastgeber jedoch gefestigter. Wenige Minuten später fiel der zweite Treffer für die Grün-Weißen. Nach einem Pfostenschuss stand ein Angreifer genau richtig und netzte ins leere Tor zum 2:5 ein. In der Schlussphase rettete zwei Mal der Ahrensfelder Schlussmann und bewahrte sein Team vor weiteren Gegentoren.

Bis zum Ligastart gegen Rot-Weiß Schönow hat die zweite Ahrensfelder Mannschaft noch viel Arbeit vor sich, um vielleicht am Ende wieder zu überraschen.