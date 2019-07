Preussens neue Elf

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Frank Schwager hatte es eilig, als dann alle Spieler endlich eingetroffen waren. "Ein Foto von den Neuzugängen machen wir ein anderes Mal, jetzt wird trainiert", machte er eine klare Ansage, was ihm derzeit wirklich wichtig erscheint.

Passspiel auf engen Raum fordert er, die etwa 25 Spieler sortieren sich in drei kleinen Spielfeldern. "Das habe ich mir gedacht. Aber so nicht, wir sortieren nochmal neu", rief er seinen Spielern zu, die sich in Grüppchen, der Nachwuchs, die Neuzugänge und Alt-Eberswalder gefunden hatten. Der Trainer mischte sich in das Geschehen ein, forderte selbst den Ball und immer wieder zu noch schnellerem Spiel auf. Das Training beginnt...

Als Erster war Frank Schwager zum Trainingsauftakt am Montagabend im Westendstadion, schon lange bevor die Spieler eintrudelten. Was er denn für ein Trainer sei, der Kumpel-Typ oder der harte Fußballlehrer ließ er unbeantwortet. "Ich denke, man muss in Situationen richtig reagieren, da ist manchmal beides gefragt", sagte er dazu. Als Herausforderung sieht der 61-Jährige sein Engagement bei Preussen an, nicht nur wegen der Entfernung zu seinem Wohnort in Berlin Rudow.

Klassenerhalt ist das Ziel

Elf neue Spieler muss er integrieren, eine Mannschaft daraus formen und am Saisonende die Klasse halten. Das ist die Vorgabe vom Verein: "Und natürlich meine eigene, so schnell wie möglich nichts mit den Abstieg zu tun zu haben", sagte Frank Schwager. Tasmania Berlin (1997/98), SC Charlottenburg (2003/04), TuS Sachsenhausen (2014/15) und Eintracht Teltow (2017/18) waren seine vorherigen Stationen.

"Wir haben keinen Spielern Steine in den Weg gelegt, die wechseln wollten. Wir haben unsere Eberswalder Spieler gehalten, das war unser oberstes Ziel", sagte Preussens Vereinspräsident Danko Jur zu den vielen Eberswalder Neuzugängen. Elf Spieler sind gegangen, elf neue sind bisher gekommen. Ganz ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen, zumindest wollte das Danko Jur noch nicht bestätigen.

Interessant bei den Neuzugängen ist der ehemalige Bernauer FSV-Block mit Christian Amuri, Thorben Schöffel, Philip Januschowski, Kim Schwager und Ceif Ben-Abdallah. Man darf davon ausgehen, dass es sich dabei um ein eingespieltes Quintett handelt, denn die Fünf waren allesamt in der Stammformation des Ligakonkurrenten.

Dazu gesellt sich als Neuzugang Richard Amuri (28 Jahre alt), Bruder von Christian, der zuletzt bei FK Srbija Berlin in der Bezirksliga spielte. Für Lennard Peter, der nach sechs Jahren zum BFC Preussen wechselte, steht der 23-jährige Pawel Marriusz Kosarzecki zwischen den Pfosten, der für den FSV Einheit Ueckermünde in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern spielte. Von TuS Sachsenhausen kommt der 26-jährige Offensivmann Jean Pierre Dellarue, der zwei Tore in 21 Spielen der vorigen Saison erzielte.

Pause wegen Kreuzbandriss

Der 22-jährige Florian Heise will nach seinem Kreuzbandriss und langer Pause wieder in Form kommen. Der junge Eberswalder war auf der Sportschule, spielte bei den A-Junioren vom 1. FC Frankfurt in der Regionalliga, führte die Mannschaft dort als Kapitän an und wurde auch für die Landesauswahl nominiert.

Der 22-jährige Rumäne Ozkar Forisca kommt von Schorfheide Joachimsthal. In der vorigen Saison kam er nur in der zweiten Mannschaft zu neun Einsätzen und traf dabei fünf Mal. Interessant ist auch die Personalie Kohei Suzuki. Der 23-Jährige kam vor einem Jahr aus der japanischen Hauptstadt Tokio nach Köln, um in Deutschland Fußball spielen zu können. Dort machte er für den FC Pesch in der Landesliga 13 Spiele und erzielte ein Tor. Obwohl er erst kurz in Deutschland ist, spricht er sehr gut deutsch, was bei seinen japanischen Vorgängern bei Preussen oft ein großes Problem war.

Bis zum Saisonauftakt will Frank Schwager ein schlagkräftiges Team zusammenhaben und ist da auch sehr optimistisch. Dass er und seine Mannschaft dann am 17. August unter besonderer Beobachtung stehen, ist nicht nur dem Fakt geschuldet, dass das Spiel gegen den FC Eisenhüttenstadt vom Landesverband als offizielles Eröffnungsspiel für die Saison 2019/20 ausgewählt ist.