Briesener starten mit Vorbereitung

Roland Hanke

Ortsmarke (MOZ) Der Supercup des Fußballkreises Ostbrandenburg macht es notwendig: Pokalsieger Blau-Weiß Briesen II, am 3. August Gastgeber für Kreisoberliga-Meister und Aufsteiger SG Müncheberg, ist am Dienstag ins Training für die neue Saison in der Kreisliga Mitte eingestiegen. Das erste Testspiel folgt bereits am Donnerstag, 18.30 Uhr, gegen Ostbrandenburgligist VfB Steinhöfel. "Die Pause war nur kurz, aber wir freuen uns auf die neue Saison", sagt Abwehrspieler Marcel Niespodziany, der wie in den vergangenen Jahren Trainer Torsten Heese in organisatorischen Dingen unterstützt.

Zum Punktestart spielfrei

Nach dem Supercup, bei dem es auch das traditionelle Treffen der Generationen in Briesen geben soll, hat die Zweite der Blau-Weißen erst einmal Pflichtspielpause. Denn im Landespokal darf sie nicht ran – dafür startet Finalist Grün-Weiß Rehfelde –, im Kreispokal ist sie für die 1. Runde gesetzt, und zum Punktestart in der Kreisliga am 17. August haben die Odervorländer spielfrei. Der Grund: Preußen Beeskow II hat sich zurückgezogen, so dass jetzt nur noch 13 Mannschaften in der Mitte-Staffel antreten.

Die Briesener Landesliga-Mannschaft bestreitet ihren Trainingsauftakt derweil am Freitag ab 19 Uhr im Waldstadion. Mit Ronny Pesch und Neuzugang René Laschzok – der 45-Jährige spielte zuletzt in der Ü 35 beim1. FC Frankfurt und war 2017/18 Trainer bei Ostbrandenburgligist Union Frankfurt – haben die Blau-Weißen jetzt ein Trainer-Duo. Das erste Punktspiel steigt am Freitag, 16. August – gleich ein Heim-Derby gegen den FSVUnion Fürstenwalde II.