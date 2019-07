Rundenhatz gelingt schon gut

red

Frankfurt Die Motorradsportler vom Frankfurter Team HGA Racing konnten bei Rennen im tschechischen Brünn und auf dem Slovakiaring bei Bratislava (Slowakei) gute Rundenzeiten einfahren und weitere Punkte für die Meisterschaften in ihren jeweiligen Cups sammeln, auch wenn es für vordere meist Podestplätze nicht reichte.

In Brünn arbeitete Robert Behrendt mit Michael Chwalisz und Lydia Wellmann intensiv zusammen, um sie auf die Zeitenjagd vorzubereiten. Mit seinen Kenntnissen aus dem Endurance-Rennen, einem Langstreckencup, brachte er seinen Teamgefährten im Training und in der Qualifikation auf gute Rundenzeiten. Lydia Wellmann hatte sichtlich mehr Probleme, auf der großen Strecke auf Tempo zu kommen.

Michael Chwalisz fand sich dann beim Star Design Cup (-699 ccm) in der A-Wertung in einem riesigen Starterfeld von fast 40 Fahrern mehrerer Startklassen wieder und startete auf seiner Honda CBR 600 von Platz 25 des SSP-600-Rennens, Lydia Wellmann startete auf ihrer Triumpf Triple Street im Sternchencup (+699 ccm) von Position 46. Beide kämpften sich anständig nach vorn und auch bei der Motorrad-Amazone war im Rennen auf einmal der Knoten geplatzt und die Zeiten purzelten heftig. Mit Platz 7 bzw. 5 ihrer Klassen nahmen beide Punkte für die Gesamtwertung mit, wenn auch nicht so viele wie erhofft.

Robert Behrendt fuhr in der 1000-ccm-Klasse außerhalb der Cup-Wertung mit und konnte sich bei seinem dritten Besuch in Brünn steigern. Er war mit einer Qualifikationszeit von 2:21 Minuten aus der siebten Reihe von Platz 20 gestartet und fuhr ein astreines Top-Ten-Ergebnis ein, schnellste Runde war eine 2:19,6.

Auf dem Slovakiaring bei Bratislava begab sich neben Michael Chwalisz auch Langstreckenfahrer Johannes Gauerke auf die Strecke. Der kannte die Gegebenheiten und rollte im Training mit alten Reifen ohne Druck entspannt auf eine 2:20. In der Quali verbesserte er sich um zwei Sekunden, bekam allerdings keine freie Runde zustande und war sauer, weil mehr drin war. So blieb es bei der Startposition 8 der 1000er-Klasse. Im Rennen kämpfte sich Gauerke vier Runden stetig nach vorn und holte sich alle Gegner sauber im Kurveneingang. Kurz auf Position 1 angekommen, machte seine Aprilia-Maschine Probleme beim Gasgeben. Als die Aussetzer heftiger wurden, schloss das Feld auf. Nach einigen Positionskämpfen mit dem Zweitplatzierten musste Gauerke die strauchelnde Maschine auf Platz 3 übers Ziel retten. Mit seinem Gaststart war er dennoch zufrieden.

Frust nach hartem Kampf

Chwalisz hatte im Training hart zu kämpfen, biss und machte und tat und war anfangs frustriert. Erst im späteren Verlauf stellte sich die Erkenntnis ein, dass man am Slovakiaring wirklich am Gas voll reinlaufen lassen muss. Seine beste Rundenzeit lag bei 2:30. In der Qualifikation fing es bei ihm dank Auswertung am Vorabend und mit frischem Material an, immer mehr klick zu machen. Der Frankfurter steigerte sich auf 2:26 und sicherte sich Startposition 22.

Im Rennen kämpfte er sich nach passablem Start Runde für Runde nach vorn. Nach vielen Positionskämpfen beendete Chwalisz sein erstes Rennen am Slovakiaring als Neunter seiner Klasse. Auch er schaut grundsätzlich zufrieden auf seine Leistung, allerdings nagt der hohe Konkurrenzdruck doch etwas. Nach drei Rennen findet sich der Honda-Fahrer in der Cup-Wertung auf Platz 9 (23 Punkte) wieder, Lydia Wellmann nach zwei Rennen auf Platz 6 (21). Behrend und Gauerke konzentrieren sich auf einzelne Langstreckenrennen.