Starker Gegner und weite Anreise

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Fußballer des 1. FC starteten am Dienstagabend in die Vorbereitung auf die neue Saison. Bevor die Mannschaft am 17. August mit einem Heimspiel gegen den Oranienburger FC Eintracht in die Brandenburgliga startet, steht die 1. Runde im Landespokal auf dem Programm. Die Auslosung am Dienstag in Potsdam ergab dabei eine schwere Aufgabe: Der FCF muss als Tabellendritter der abgelaufenen Saison in der höchsten Spielklasse des Landes zum VfB Hohenleipisch, der in der Vorsaison Rang 8 der Landesliga Süd belegt hatte. Im Vorjahr war in Runde 2 Endstation für die Oderstädter, die daheim dem MSV Neuruppin nach Elfmeterschießen unterlegen waren.

Anfahrt beträgt 140 Kilometer

"Uns erwartet in Hohenleipisch ein schweres Auswärtsspiel mit einem weiten Anfahrtsweg", weiß FCF-Trainer Jan Mutschler. "Aber wir wollen im Pokal dieses Jahr überwintern, also werden wir uns dementsprechend vorbereiten. Es gibt sicher angenehmere Gegner als den ehemaligen Brandenburgligisten." Neben der sportlichen Herausforderung kommt noch der logistische Aufwand: Die Gemeinde Hohenleipisch liegt in der Niederlausitz im Süden Brandenburgs kurz vor Elsterwerda – gut 140 Kilometer und mehr als zwei Autostunden von Frankfurt entfernt.

Eine weitaus kürzere Anreise hat Blau-Weiss Markendorf in der Ausscheidungsrunde des Kreispokals. Am 10. August tritt der Landesklasse-Fünfte beim Zehnten der Kreisliga Süd FC Groß Muckrow an.