Udo Plate

Buckow (MOZ) Auf schnellem Umschaltspiel liegt das Credo von Dennis Schulz, der zudem Standardsituationen hohen Wert zu kommen lässt. Damit war es am Sonnabend im Testspiel gegen die Regionalliga-Elf des SV Babelsberg bei seinen Schützlingen jedoch nicht weit her. Vielmehr musste der über weite Strecken der Partie mächtig geforderte Landesliga-Aufsteiger eine 2:8-Heimschlappe quittieren. Nun heißt es auf ein Neues und Vorhang auf zum nächsten Vergleich mit einem Regionalligavertreter: Die Concorden erwarten heute im nächsten Test um 19 Uhr auf dem Waldsieversdorfer Sportplatz den FSV Union Fürstenwalde. Die Begegnung steht unter der Leitung des Unparteiischen Michael Nikusch, der von René Karge und Stefan Kotte an den Seitenlinien unterstützt wird.

"Gegen Babelsberg hatten wir wahrlich keinen guten Tag erwischt. Gegen Fürstenwalde wird sich meine Mannschaft nicht nur in einer anderen Verfassung präsentieren müssen, sondern auch mehr Widerstand leisten", gibt Concorden-Coach die Marschroute seiner Schützlinge gegen die sicherlich ebenso motivierte Fürstenwalder-Elf von Trainer Matthias Mauksch vor.