Lichterkorso mit Götterspeise

Kersrin Unger

Angermünde (MOZ) Die Grundstückseigentümer am Mündesee planen und tüfteln schon wieder für das alljährliche Sommerevent am ersten Sonnabend im August. Zum elften Mal findet am 3. August der Bootskorso statt, der jedes Jahr auch viele Spaziergänger auf die Mündeseepromenade lockt, die das Spektakel nicht verpassen wollen. "Viele Anlieger machen wieder mit. Die Programme für den Tag hängen schon aus", sagt Margrit Hesse, eine der Initiatorinnen.

Wenn die Boote bei Einbruch der Dunkelheit ablegen, liegt jedes Mal schon ein aufregender Tag hinter den Akteuren. Vormittags werden in Dobberzin die Boote fantasievoll von den Familien geschmückt und Würstchen gegrillt. Am Nachmittag findet die Spaßregatta mit dem Dorfverein Dobberzin statt. "Wir ergänzen uns alle gut und besuchen uns gegenseitig, auch wenn nicht viel Zeit bleibt", verrät Margrit Hesse. Um 20.30 Uhr treffen sich dann die Korso-Teilnehmer mit ihren geschmückten und beleuchteten Booten mit Proviant in Kühltaschen an Bord. "Es gibt auch wieder Götterspeise", verspricht Margrit Hesse. Vom Hungerstein geht es ab 21 Uhr gemeinsam los von Steg zu Steg, an denen kleine Feuer brennen. Im vergangenen Jahr waren mehr als 50 Boote dabei. "Die werden es bestimmt wieder", meint Margrit Hesse. Nach der Lichterfahrt feiern viele in Dobberzin noch weiter. Am Café Seeblick ist Tanzparty mit Musik.