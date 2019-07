MOZ

Küstrin-Kietz (MOZ) Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Märkische Seen (LAG) hat im 13. Projektauswahlverfahren zehn Vorhaben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,8 Millionen Euro bestätigt. Damit konnten alle eingereichten Vorhaben berücksichtigt werden, informiert LAG-Geschäftsführerin Grit Körmer. Befördert werden u.a. das Multifunktionale Eingangsgebäude des Brecht-Weigel Hauses in Buckow, die Ladenerweiterung der Buckower Köstlichkeiten, die Sanierung und Angebotserweiterung des Trebnitzer Gutshauses sowie die Sanierung der Kirche Prädikow. In Rehfelde soll ein Bewegungs-Raum entstehen und in Altlandsberg ein Bewegungspfad an der Stadtmauer. "In der laufenden Förderperiode wurden damit insgesamt 151 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 43,8 Millionen Euro auf den Weg gebracht", macht Grit Körmer deutlich. Die vollständige Liste aller bisher geförderte Projekte ist auf der Webseite der LAG zu finden.

Die LAG-Geschäftsführerin weist darauf hin, dass dass sich die Förderperiode dem Ende zuneigt und damit zu rechnen ist, dass spätestens im Frühjahr 2020 die letzte Möglichkeit zur Beantragung von Leader-Mitteln besteht. Nächster Stichtag für die Antragstellung ist der 14. Oktober. Die Geschäftsstelle berät.

Infos unter www.lag-maerkische-seen.de, Tel. 030/9799 259 14, regionalmanagement@lag-maerkische-seen.de