MeinSOS: Tourismusverband startet App

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Das neue Programm hat einen einprägsamen Namen. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree machte sich die Abkürzung für das Reisegebiet zunutze – Ergebnis ist "MeinSOS". Es hilft Urlaubern aber nicht nur in Notlagen, sondern versorgt ganz schlicht mit Tipps, und zwar maßgeschneidert und überall abrufbar, unter der Voraussetzung, eine Verbindung mit dem Internet ist vorhanden. Am Dienstag wurde es in Bad Saarow vorgestellt.

"MeinSOS" ist eine neue App, die allerdings nicht über die einschlägigen Stores heruntergeladen und gespeichert wird. Das läuft über einen QR-Code, der an einschlägigen Einrichtungen zu haben ist. Dann gibt es auf dem Smartphone oder Tablet Informationen über gastronomische Einrichtungen, über Sehenswürdigkeiten, über Ausflugsmöglichkeiten, über bevorstehende Veranstaltungen und mehr, und zwar speziell ausgerichtet auf den Standort, an dem sich der Nutzer befindet.

Der Test ergibt: Die Sache funktioniert, wenn man einwilligt, dass das Gerät auf den Standort zugreift. Wer sich in der Geschäftsstelle des Tourismusverbandes im Saarow-Centrum in Bad Saarow befindet und Hunger hat, wird zunächst auf das fußläufig gelegene Restaurant Park-Café verwiesen. Beim Check in der Fürstenwalder Innenstadt tauchen die Cafés Schukurama und M5 ganz oben in der Liste auf.

3000 Datensätze eingespeist

"Die Datenbank dafür wird täglich gepflegt", sagt Tourismusverband-Geschäftsführerin Ellen Rußig. Diese Aufgabe übernehmen einerseits die Anbieter, um das aktuelle Veranstaltungsprogramm kümmert sich das Team des Tourismusverbandes selber. Insgesamt sind den Angaben zufolge rund 3000 Datensätze eingespeist. Sie kommen nicht nur aus dem Seenland, sondern aus ganz Brandenburg. Das hat praktische Auswirkungen. "Wenn man sich zum Beispiel am Schwielochsee aufhält, ist dort nicht Schluss. Man bekommt dann auch Informationen über den Spreewald", sagt Ellen Rußig.

Auch bei einem anderen digitalen Projekt des Tourismusverbandes geht es voran. Die großen Info-Terminals, von denen es bislang zwei in Neuhardenberg und eines in Bad Saarow gibt, sollen bald 200-fach in der ganzen Reiseregion stehen. "Die Finanzierung über Fördermittel ist mittlerweile gesichert", sagt Ellen Rußig. Nun laufe die EU-weite Ausschreibung, zur nächsten Sommersaison solle dann alles bereit sein.

Der Tourismusverband versorgt aber genauso auch alle, die nach wie vor lieber Papier in der Hand halten. Frisch veröffentlicht sind Übersichtskarten über das Berliner Umland und das Oderbruch. Sie bieten Ausflugstipps, aber auch geschichtliche Informationen. Dass derartiges Material auch im Digitalzeitalter nachgefragt wird, lässt sich aus den Auflagen der Broschüren ersehen. Die Oderbruch-Informationen wurden 40 000 Mal gedruckt, die über das Berliner Umland sogar 75 000 Mal.