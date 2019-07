Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Schlosspark in Bad Saarow ist am Dienstag Startpunkt einer Marketing-Aktion der Brandenburger Staatskanzlei gewesen. Der Leiter des Landesmarketings, Thomas Braune, Mitarbeiterin Karina Besch und der Chef des Finsterwalder Brauhauses, Uwe Oppitz, waren zweieinhalb Stunden lang mit einer roten Schubkarre auf dem Gelände der Ferienhaussiedlung unterwegs. An Urlauber verteilten sie Bier aus Finsterwalde und Lübbenau sowie andere kleine Präsente. Wer vor Ort eine Postkarte schrieb, bekam die Briefmarke gratis. Einer der Beschenkten war Sebastian Peter. "Wir sind hier eine Woche lang mit zwei Familien im Urlaub. Wir sind zum ersten Mal am Scharmützelsee, es gefällt uns sehr gut", sagte der junge Mann aus dem thüringischen Gera.

Die Staatskanzlei will mit der Tour über das Land, die vor allem auf Campingplätze führt, die Menschen indes nicht nur als Touristen ansprechen. "Wir wollen auch um Zuzug werben", sagte Thomas Braune. Beteiligt an der Aktion sind auch die Erzeugergemeinschaft pro agro sowie der Verein der Klein- und Gasthausbrauereien.