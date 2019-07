Pilotprojekt für schnelles Internet

MOZ

Küstrin-Kietz (MOZ) Schneller als die meisten Orte erhält die Grenzgemeinde jetzt schnelles Internet. Durch Investitionen der E.DIS-Tochter e.discom Telekommunikation GmbH werden jetzt die ersten Kunden in Küstrin-Kietz auf die neue Glasfasertechnik aufgeschaltet und mit breitbandigem Internet beliefert. So geht es dann Schritt für Schritt weiter, bis alle interessierten Kunden in der "Deutschlandsiedlung" mitversorgt sind.

"Wir reden nicht nur über das Netz der Zukunft, wir bauen es aus", betont Michael Gadow, Geschäftsführer der e.discom. Im Herbst 2018 hatte die e.discom die Bauarbeiten vor Ort gestartet. Inzwischen steht das Gesamtprojekt vor dem Abschluss. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt, das im Vorfeld des jetzt erst in der Planungsphase befindliche geförderte millionenschwere Breitbandprojekt von Kreis, Bund und Land getestet wurde. Da verschiedene Vorgehensweisen getestet wurde, sei es am Ende dann auch nicht ganz so schnell gegangen wie ursprünglich geplant, heißt es seitens der e.discom.

Insgesamt wurden 3750 Meter Glasfasertrasse gebaut, 145 Hausanschlüsse vorbereitet und bisher 80 Verträge zwischen Kunden und den Stadtwerken Schwedt, dem Provider für sichere und gigabit-fähige Internetprodukte bei diesem Pilot-Projekt in der Deutschlandsiedlung, geschlossen. Interessierte können sich weiterhin ihren Bedarf anmelden und erhalten dann einen Anschluss.