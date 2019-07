Schlechte Noten für Frankfurts Bundestagsabgeordnete

MOZ

Frankfurt (Oder) (Nancy Waldmann) "Ausreichend" für Martin Patzelt, "Ungenügend" für Alexander Gauland und Thomas Nord. Die Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Frankfurt/Oder-Spree glänzen nicht mit guten Noten bei "abgeordnetenwatch.de". Das Portal ermöglicht Bürgern gewählten Vertretern online Fragen zu stellen. Immer vor den großen Ferien vergibt das Portal Noten für die Dialogbereitschaft der Abgeordneten in den letzten 12 Monaten. Bei CDU-Mann Patzelt sammelten sich 12 Fragen an, 7 beantwortete er. Er antwortete nicht auf die Frage, ob Funkwasserzähler die im Grundgesetz verbriefte Unverletzlichkeit der Wohnung antasten, aber darauf, wen er als Verlierer der Globalisierung ansehe. Keine von 26 Bürger-Fragen beantwortete AfD-Fraktionschef Gauland. Nicht, wie er zur Sperrklausel gegen Kleinstparteien bei der Wahl zum EU-Parlament stehe oder zur Entkriminalisierung von Cannabis. Auch nicht, ob ihm die Worte des Holocaust-Überlebenden Salomon Perel zu denken geben, der hinsichtlich der AfD-Aktivitäten sagte, "es fängt wieder an". Dem linken MdB Thomas Nord wurde nur eine Frage gestellt: Wie verhältnismäßig niedrige Renten langjähriger Einzahler ins Sozialsystem zu Bezügen Asyl suchender Großfamilien sind. Nord schwieg dazu. Wer viel antwortet, ist auch gefragt. Die Grüne Annalena Baerbock, die in Frankfurt ein Büro betreibt, beweist es: Mit 111 Fragen und 111 Antworten ist sie Musterschülerin bei abgeordnetenwatch.